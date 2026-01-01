Samsung schikt zaak over het verzamelen van kijkgedrag via smart-tv's

Samsung heeft met de Amerikaanse staat Texas een schikking getroffen over het verzamelen van het kijkgedrag van Texanen door middel van smart-tv's. Dat heeft procureur-generaal Ken Paxton van Texas bekendgemaakt. Volgens Paxton hebben tv-fabrikanten zoals Samsung via Automated Content Recognition (“ACR”) technologie onrechtmatig persoonlijke gegevens verzameld. Hij startte daarop tegen meerdere tv-fabrikanten een rechtszaak om dit te laten verbieden.

In de aanklacht wordt zelfs gesproken over "ACR-massasurveillanceprogramma's". De procureur-generaal stelt dat de tv-fabrikanten stiekem monitoren wat hun klanten kijken. "Dit is geen fout of neveneffect, het is opzettelijk." Volgens de aanklacht verzamelen de fabrikanten de data en maken profielen gebaseerd op het kijkgedrag van gebruikers, om die vervolgens voor geld te verkopen. Gebruikers hebben echter nooit toestemming voor deze "watchware" gegeven, zo laat de procureur-generaal verder weten.

De Texaanse autoriteiten stellen dat ACR-software elke vijfhonderd milliseconden screenshots kan maken van wat de televisie van een gebruiker laat zien, om zo het kijkgedrag in real-time te monitoren, en informatie naar de tv-fabrikant terug te sturen, zonder dat de gebruiker dit weet of hier toestemming voor heeft gegeven. Paxton claimt dat tv-fabrikanten Samsung, Hisense, Sony, LG en TCL zich hier schuldig aan maken.

Paxton stapte eind december met succes naar de rechter om ervoor te zorgen dat Hisense gedurende de rechtszaak geen ACR-data van Texanen verzamelt, gebruikt, verkoopt, deelt of uitwisselt. Vervolgens wilde de procureur-generaal ook een dergelijk verbod voor Samsung en kreeg dat in eerste instantie ook, maar een dag later werd dit verbod weer door de rechter ingetrokken.

De procureur-generaal en Samsung zijn nu een schikking overeengekomen, die ervoor zorgt dat Samsung niet langer zonder kennisgeving en toestemming ACR-data van Texaanse burgers verzamelt, aldus Paxton. Daarnaast moet Samsung duidelijker aan gebruikers communiceren, onder andere via aangepaste dialoogvensters om toestemming te vragen, welke gegevens het verzamelt en waarvoor het die gebruikt.

"Terwijl Samsung een stap naar voren doet om belangrijke veiligheidsmaatregelen voor consumenten te implementeren, kiezen andere tv-fabrikanten ervoor om illegaal Texanen te bespioneren en zich te gedragen als digitale binnendringers in hun woningen. Deze bedrijven zullen zich moeten verantwoorden en we gaan door met onze juridische stappen tegen hen", aldus Paxton. Samsung stelt in een reactie dat de tv's die het verkoopt consumenten niet bespioneren en gebruikers op elk moment hun instellingen kunnen aanpassen.