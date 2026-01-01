ABN Amro gestopt met ondersteuning van Android 11 en iOS 15

ABN Amro is vandaag gestopt met de ondersteuning van Android 11 en iOS 15, klanten die van de bank-app gebruik willen blijven maken moeten naar een nieuwere versie van het besturingssysteem upgraden. Ruim 25.000 klanten van de bank zouden een niet meer ondersteunde OS-versie draaien, zo laat de bank tegenover het AD weten.

"Apple en Google stoppen in maart 2026 met de ondersteuning van deze besturingssystemen. Dit betekent dat er geen beveiligingsupdates meer komen. Zonder deze updates kan jouw toestel niet goed beschermd worden. Dat brengt risico's met zich mee als je de ABN AMRO app gebruikt. Je bent bijvoorbeeld minder goed beschermd tegen fraude of virussen. Wij willen dat je veilig kunt blijven bankieren. Daarom ondersteunen we alleen apparaten die nog updates krijgen", aldus de bank op de eigen website.

In het geval klanten hun smartphone of tablet niet naar een nieuwere OS-versie kunnen upgraden stelt ABN Amro dat bankzaken ook via Internet Bankieren zijn te regelen. "Wil je de app blijven gebruiken op een mobiele telefoon of tablet? Schaf dan een nieuw toestel aan. Je hoeft niet de nieuwste versie aan te schaffen, maar let wel op dat er nog updates gedaan kunnen worden", zo laat de bank verder weten.

ING heeft aangekondigd dat vanaf 30 maart de ING App niet meer op iOS 15 en Android 9 of 10 werkt. "Om veilig en toekomstbestendig mobiel te blijven bankieren, vragen we je om je toestel te updaten naar minimaal iOS 16 (voor Apple toestellen) of Android 11 (voor Android toestellen). Doe dit vóór 30 maart 2026", waarschuwt de bank.