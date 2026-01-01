FTM: Odido lekte ook gegevens van duizenden werknemers vitale bedrijven

Onder de persoonlijke gegevens van ruim zes miljoen klanten die door Odido werden gelekt bevinden zich ook duizenden medewerkers van vitale bedrijven, waaronder waterbedrijven, netbeheerders, vitale overheidsinstanties en veiligheidsdiensten. Ook blijkt dat een groot aantal medewerkers zakelijke e-mailadressen voor een persoonlijke Odido-abonnement gebruikt. Dat meldt Follow the Money (FTM) op basis van onderzoek naar de gestolen data die onlangs door criminelen online werd gezet.

Voor het onderzoek werd een lijst met domeinnamen van vitale bedrijven, aangevuld met enkele andere bedrijven en belangrijke overheidsinstanties, vergeleken met e-mailadressen die in de online gepubliceerde dataset voorkomen. Dit leverde meer dan 16.300 e-mailadressen op. In driekwart van de gevallen gaat het om zakelijke Odido-klanten. Een kwart van de personen in kwestie gebruikte een zakelijk e-mailadres voor een consumentenaccount., aldus Follow the Money. Het gaat onder andere om medewerkers van NXP, Philips, Heijmans, Rabobank, ProRail, TenneT, Alliander, de politie, Schiphol en het Europees Ruimteagentschap.

"E-mailadressen van ASML mogen uitsluitend voor zakelijke doeleinden worden gebruikt. Het gebruik ervan voor privéaccounts is niet toegestaan en is in strijd met onze Code of Conduct. Medewerkers zijn hierover geïnformeerd en worden hier regelmatig op getraind", zo laat ASML in een reactie weten. Scheepsbouwer Damen stelt dat de e-mailadressen die in de gelekte data voorkomen van medewerkers zijn die privé abonnementen afsloten. RTL Nieuws meldde laatst dat gegevens van bedreigde personen en ministers ook in de gelekte data vindbaar zijn.