Belgische douane ontgrendelde zeventien telefoons via Graykey-apparaat

De Belgische douane heeft sinds 2024 zeventien telefoons door middel van een Graykey-apparaat ontgrendeld. Dat laat de Belgische minister van Financiën Jan Jambon op vragen van Kamerlid Vincent Van Quickenborne weten. De Graykey is een door het bedrijf Grayshift ontwikkeld apparaat, dat tegenwoordig onder de bedrijfsnaam Magnet Forensics opereert. De Graykey maakt gebruik van kwetsbaarheden in iOS en Android om vergrendelde telefoons te ontgrendelen.

"Graykey werd ontvangen in januari 2024. Sindsdien werden 17 telefoons ontgrendeld", aldus Jambon. Van Quickenborne wilde ook weten hoe vaak wachtwoorden werden omzeild. "Sindsdien zijn de wachtwoorden van drie telefoons omzeild. Het gaat om twee Apple en één Android. De AFU/BFU-status is niet beschikbaar", reageert de Belgische minister. De bewindsman voegt toe dat het systeem alleen wordt gebruikt door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, na toestemming van een rechter.

Voor het systeem, dat via een Nederlands bedrijf werd aangeschaft, betaalt de Belgische douane 64.000 euro voor een vierjarige licentie. Volgens de Belgische autoriteiten wordt het systeem alleen ingezet bij zware dossiers van fraude en ontduiking van accijnzen en belastingen. Een 'gewone' belastingplichtige krijgt er niet mee te maken, zo claimen de autoriteiten tegenover VRT NWS. Van Quickenborne heeft om aanvullende informatie gevraagd, zoals wanneer het systeem precies wordt ingezet en wat de autoriteiten doen met persoonlijke informatie die op telefoons wordt aangetroffen.