Online leeftijdsverificatie zorgt voor toegenomen vpn-gebruik in Australië

maandag 9 maart 2026, 09:34 door Redactie, 3 reacties

Online leeftijdsverificatie heeft voor een toegenomen gebruik van vpn's in Australië gezorgd. Allerlei vpn-apps staan in de overzichten van meest gedownloade apps, zo melden The Guardian en persbureau Reuters. Eind vorig jaar had toenmalig minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid nog laten weten dat online leeftijdsverificatie eenvoudig te omzeilen is via een vpn.

Australische wetgeving verplicht dat allerlei soorten websites en appstores vanaf vandaag online leeftijdsverificatie toepassen, bijvoorbeeld door middel van een gezichtsscan of het uploaden van een kopie van een identiteitsbewijs, aldus The Age. Aanbieders die zich niet aan de wet houden kunnen boetes krijgen van omgerekend tientallen miljoenen euro's.

"De gedragscodes dekken de meeste aspecten van het online ecosysteem, van fabrikanten van apparaten tot appstores, sociale media en websites, en verplichten de online industrie om effectieve maatregelen te nemen om te voorkomen dat kinderen worden blootgesteld aan inhoud die niet geschikt is voor hun leeftijd", laat de Australische eSafety Commissioner Julie Inman Grant over de verplichte leeftijdscontrole weten.

Tegenstanders van online leeftijdsverificatie stellen dat het een backdoor voor surveillance is en waarschuwen dat het de privacy van iedereen bedreigt en tot censuur leidt. Alle gebruikers van platforms waarvoor een leeftijdsgrens geldt moeten de leeftijdsverificatie ondergaan. Daarnaast is er ook het risico dat gedeelde persoonsgegevens op straat komen te liggen. Onlangs publiceerden honderden wetenschappers nog een open brief waarin ze waarschuwen voor de gevaren van online leeftijdsverificatie.

Vandaag, 09:55 door Anoniem
Daarmee is het dringend noodzakelijk geworden om VPNs te verbieden.
Of liever: die mag je alleen gebruiken als je je geïdentificeerd hebt. Want dan blijft het doel (identificatie van iedereen op internet) in stand.
Vandaag, 10:03 door Anoniem
Dan ook maar vpn verbieden he. Maar het is net als met andere verslavingen, het lukt altijd om via een omweg aan het spul te komen. Hopelijk gaat Europa hier een les uit trekken.
Vandaag, 10:12 door Anoniem
Even de situatie op een rijtje;

-Volgende stap; criminalisering van VPN's, TOR en andere anonimiseringstools.
-Kinderen zijn een drogreden.
-Er wordt tonnen geld verdiend aan de metadata nadat mensen worden geïdentificeert, ze laten die miljarden echt niet liggen.

Vertrouwd u uw overheid nog?
Voor mij zijn ze zo verwerpelijk als een sn@tlap in mijn vieze toilet als ze in zee gaan met dit soort praktijken.
Massa's mensen hebben hun leven verloren om onze vrijheid te behouden, zou u nog vechten voor Nederland als we de strijd al verloren hebben via corruptie van binnenuit? Zelfs een generaal in het leger kan deze vorm van oorlogvoering tegen het volk niet stoppen, we worden onze privacy, autonomie en vrijheid langzaam maar zeker afgenomen met behulp van digitale tools en massasurveillance zoals de sleepwet, chatcontrole en de bewaarplicht, en nu deanonimisatie, uhh... "leeftijdsverificatie".
