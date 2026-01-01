Privacy First tegen voorstel voor verplicht gebruik Europese digitale identiteit

Stichting Privacy First is tegen een voorstel waardoor het gebruik van de Europese digitale identiteit wordt verplicht wanneer mensen zich in non-face-to-face situaties moeten identificeren bij banken. In de verordening over de Europese digitale identiteit staat dat gebruik altijd vrijwillig is. Het kabinet heeft ook altijd geclaimd dat het gebruik vrijwillig is en het niet verplicht wordt om diensten in de Europese Unie te kunnen afnemen. De nieuwe Europese antiwitwas-autoriteit AMLA doet in een consultatiedocument echter het voorstel dat mensen in non-face-to-face situaties zich moeten identificeren door middel van de Europese digitale identiteit.

Vorig jaar juni nam Privacy First deel aan een consultatie van de Europese Banken Autoriteit (EBA) over de nadere regels op het gebied van het cliëntenonderzoek op grond van de antiwitwasverordening, die halverwege 2027 in werking treedt. In het consultatiedocument stelde de EBA voor dat "witwasbestrijdingsplichtigen" in non-face-to-face situaties verplicht zullen zijn om voor identiteitsverificatie de Europese digitale identiteit te gebruiken. Privacy First wees de EBA op de verordening van de Europese digitale identiteit, die bepaalt dat het gebruik volledig vrijwillig is.

Onlangs kwam de Europese antiwitwasautoriteit met de nadere regels, waarin het gebruik van een Europese digitale identiteit nog altijd verplicht is en dat alleen in uitzonderlijke gevallen identificatie op een andere digitale manier mag plaatsvinden. "Ons voorstel dat er altijd een vorm van alternatieve, fysieke identificatie moet worden aangeboden, zodat aan de eIDAS-verordening wordt voldaan, is niet overgenomen", aldus Privacy First.

De privacystichting heeft nu aan het kabinet en de Tweede Kamer een brandbrief gestuurd waarin het aan de alarmbel trekt. "Het is immers hoogst ongewenst dat Europese instanties de voorschriften van Europese verordeningen naast zich neer leggen", legt Privacy First uit. De stichting voegt toe dat het belangrijk is dat de verordening, waarin staat dat het gebruik van de Europese digitale identiteit volledig vrijwillig is, geen dode letter wordt.