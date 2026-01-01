Google voorziet Chrome van extra bescherming tegen cross-site scripting

Google heeft een nieuwe versie van Chrome uitgebracht die gebruikers extra tegen cross-site scripting (XSS) kan beschermen. Eerder werd dezelfde beveiligingsmaatregel al door Mozilla aan Firefox toegevoegd. Via XSS kan een aanvaller malafide scripts op websites of in webapplicaties injecteren die dan in de browser van het slachtoffer worden uitgevoerd. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om cookies, session tokens en andere vertrouwelijke informatie te stelen. Afgelopen december werd cross-site scripting door de MITRE Corporation uitgeroepen tot de gevaarlijkste kwetsbaarheid van 2025.
De HTML Sanitizer API, die nu aan Chrome en eerder aan Firefox werd toegevoegd, moet het eenvoudiger voor ontwikkelaars maken om XSS-vrije webapplicaties te ontwikkelen. Via de API kunnen ontwikkelaars binnen hun website of applicatie niet vertrouwde HTML 'sanitizen' voordat die in het Document Object Model (DOM) terechtkomt. De API moet onbetrouwbare HTML omzetten naar veilige HTML, wat het doet door bepaalde elementen en attributen uit de HTML van gebruikers weg te halen.
De aanwezigheid van de API in Chrome wil niet zeggen dat gebruikers automatisch beschermd zijn, het is namelijk aan webontwikkelaars om hier gebruik van te maken. Google Chrome zal op de meeste systemen automatisch naar de nieuwe versie 146 upgraden.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.