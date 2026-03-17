OM eist celstraf voor omzeilen van ID-scan en verificatiemethodes van bank

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 34-jarige man uit Amsterdam die wordt verdacht van het omzeilen van de ID-scan en verificatiemethodes van een bank een gevangenisstraf van dertig maanden geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. "In deze zaak werden valse biometrische gegevens in een systeem geïnjecteerd om toegang te krijgen tot beveiligde informatie of locaties", aldus het OM. "Bij deze aanvallen wordt vaak gebruik gemaakt van deepfake-technologie waarbij kunstmatige intelligentie wordt gebruikt om realistische, maar valse beelden of video’s te genereren."

De verdachte zou identiteitsbewijzen van meerdere mensen hebben vervalst en gebruikt om op naam van deze slachtoffers bankrekeningen te openen. De betreffende bank, die niet door het OM bij naam wordt genoemd, startte vorig jaar mei een onderzoek naar aanleiding van een 'intern signaal'. Er bleek een bankrekening te zijn geopend met een kopie van een paspoort en een selfie die niet overeenkwamen: op het paspoort was een vrouw te zien terwijl de selfie van een man was. De bank deed daarop aangifte bij de politie.

Van ongeveer de helft van de slachtoffers die zijn genoemd in de aangiftes van de bank is een foto van het identiteitsbewijs van de betreffende persoon aangetroffen op de telefoon van verdachte. Ook zijn e-mailadressen die zijn opgegeven bij het aanmaken van de bankrekeningen teruggevonden op de telefoon. Tevens vond de politie volgens het OM een WhatsAppgesprek, waarin de verdachte bespreekt hoe hij een bankrekening kan openen met de identiteit van een ander persoon en hoe hij creditcards kan aanvragen en telefoons kan bestellen.

"Er is gebruik gemaakt van digitale technieken om de ID-scan en verificatiemethodes van de bank te omzeilen. Hiertoe zijn identiteitsdocumenten vervalst, er zijn valse filmpjes gebruikt met vervalste gezichtskenmerken en er zijn foto’s van anderen gebruikt, zonder dat diegene daarvan wist waarbij ook op illegale wijze van hun identiteit gebruik is gemaakt", zo stelt het Openbaar Ministerie. "Dit levert naast oplichtingen ook valsheid in geschrifte op door die documenten te vervalsen." Volgens de officier van justitie werden de geopende bankrekeningen onder andere gebruikt om crimineel geld wit te wassen en bij het oplichten van mensen.

De verdachte werd afgelopen december aangehouden. "Om het digitale identiteitsverificatieproces van de bank te doorlopen, paste hij de gezichtskenmerken, zoals ogen, neus en mond, van de foto’s op de identificatiedocumenten aan naar zijn eigen gezicht of nam de gezichtskenmerken van het identiteitsbewijs over op zijn eigen gezicht. Door middel van deze zogeheten deepfake techniek slaagde hij erin om tientallen bankrekeningen te openen en misbruiken", zo liet de politie over de verdachte weten. De man zou 46 bankrekeningen op naam van anderen hebben geopend.

Update