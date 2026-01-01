Securitybedrijf Aura lekt door telefonische phishingaanval data 900.000 mensen

Cybersecuritybedrijf Aura heeft als gevolg van een telefonische phishingaanval te maken gekregen met een datalek, waarbij de gegevens van ruim 900.000 mensen zijn gestolen. De aanval is opgeëist door dezelfde criminelen die bij Odido de gegevens van meer dan zes miljoen klanten wisten te stelen. Net als bij Odido is de bij Aura gestolen data inmiddels door de criminelen op hun website gepubliceerd. Aura biedt verschillende diensten op het gebied van online security, zoals een VPN, virusscanner, wachtwoordmanager en een dienst die monitort of gegevens van klanten op het dark web zijn verschenen.
In een verklaring stelt Aura dat aanvallers door middel van een telefonische phishingaanval toegang wisten te krijgen tot het account van een medewerker. Vervolgens werden er gegevens gestolen van klanten, voormalige klanten en klanten van een ander bedrijf dat in 2021 door Aura was overgenomen. Het grootste deel van de gestolen data betreft deze laatste groep. Het gaat om meer dan 900.000 namen e-mailadressen die in een marketingtool van het overgenomen bedrijf waren opgeslagen.
Daarnaast zijn er ook gegevens van minder dan 20.000 huidige klanten en minder dan 15.000 voormalige klanten van Aura buitgemaakt. Het gaat om namen, e-mailadressen, adresgegevens en telefoonnummers. Aura zegt dat het bezig is om getroffen klanten te waarschuwen. Verdere details over de aanval zijn niet gegeven. De 903.000 gestolen e-mailadressen zijn toegevoegd aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned. Via de website kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Negentig procent van de e-mailadressen was al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend.
