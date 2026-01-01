Autoriteiten halen servers en domeinen van grote ddos-botnets offline

Opsporingsdiensten in verschillende landen hebben domeinnamen en servers van een aantal grote ddos-botnets offline gehaald. Het gaat om botnets met de namen Aisuru, KimWolf, JackSkid en Mossad, die volgens de Amerikaanse autoriteiten uit meer dan drie miljoen besmette Internet of Things (IoT) apparaten bestaan, zoals digitale videorecorders, ip-camera's en wifi-routers.

De botnetbeheerders verkochten toegang tot hun botnets aan andere criminelen, die er vervolgens op grote schaal ddos-aanvallen mee uitvoerden. Akamai stelt dat de botnets in staat waren om ddos-aanvallen uit te voeren van meer dan 30 Tbps. Met het offline halen van servers en domeinnamen waarvan de botnets gebruikmaken moet de mogelijkheid om toekomstige ddos-aanvallen uit te voeren worden beperkt of voorkomen, aldus de Amerikaanse autoriteiten.

Bij de operatie waren onder andere de FBI, Duitse politie, Canadese politie, Nederlandse politie, Europol en securitybedrijven betrokken, waaronder Akamai, Amazon Web Services, Cloudflare, DigitalOcean, Epieos, Google, Hydrolix, Lumen, Nokia, Okta, Oracle, PayPal, Registrar of Last Resort, The Shadowserver Foundation, Sony Interactive Entertainment, SpyCloud, Synthient, Team Cymru, Unit 221B en XLAB.