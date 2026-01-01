Techbedrijven willen dat EU vrijwillig scannen verkeer gebruikers blijft toestaan

Techbedrijven, waaronder Google, Microsoft en LinkedIn, hebben Europese politici opgeroepen om de regelgeving te verlengen waardoor aanbieders van interpersoonlijke communicatiediensten, zoals chatapps, het verkeer van hun gebruikers vrijwillig mogen blijven scannen. De regelgeving in kwestie betreft een tijdelijke uitzondering op de ePrivacy Verordening, ook wel 'chatcontrole 1.0 genoemd'. Door deze regelgeving mogen aanbieders het verkeer van gebruikers vrijwillig op misbruikmateriaal controleren.

De tijdelijke uitzondering verloopt op 3 april en de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de EU-lidstaten over een verlenging zijn onlangs stukgelopen. Afgelopen december kwam de Europese Commissie met een voorstel om de uitzondering met twee jaar te verlengen tot 3 april 2028. Eerder ging de Europese Raad al akkoord met een voorstel om de uitzondering zelfs permanent te maken. Europese wetgeving vindt plaats via een trialoog, waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen en elk een eigen positie innemen.

Vorige week kwam het Europees Parlement met een eigen voorstel, waarin werd gesteld dat de uitzondering onder voorwaarden met een jaar kan worden verlengd. Zo moet het scannen proportioneel en gericht zijn en niet worden toegepast op end-to-end versleutelde communicatie. Het scannen van verkeersdata naast contentdata wordt niet toegestaan. Daarnaast mag het scannen alleen bij personen die door een gerechtelijke instantie als verdachte zijn aangewezen. De lidstaten en het parlement konden het niet eens worden over de voorwaarden voor de verlenging, waardoor er geen akkoord is bereikt.

Mocht er de komende twee weken niets gebeuren, dan verloopt de tijdelijke uitzondering en kunnen techbedrijven deze regel niet meer gebruiken voor het controleren van het verkeer van hun gebruikers. Google, LinkedIn, Snapchat, Microsoft en TikTok roepen Europese politici nu op om snel tot een akkoord te komen en de uitzondering te verlengen. Het niet verlengen brengt volgens de techbedrijven kinderen in gevaar en is onverantwoord.

Tegenstanders van chatcontrole stellen juist dat het einde van de tijdelijke uitzondering ervoor zorgt dat kinderen juist beter kunnen worden beschermd. "Het stoppen met het willekeurig massaal scannen maakt de weg vrij voor moderne, effectieve kinderbescherming. Gerichte surveillance op basis van gegronde verdenking en een gerechtelijk bevel blijft volledig toegestaan, net als het routinematig scannen van openbare berichten en gehoste bestanden. Ook de mogelijkheid voor gebruikers om meldingen te doen blijft bestaan", zegt voormalig Europarlementariër en digitale rechtenexpert Patrick Breyer. Volgens Breyer zitten vooral door het buitenland gefinancierde lobbygroepen en techbedrijven achter het willen invoeren van chatcontrole.