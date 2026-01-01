Techbedrijven willen dat EU vrijwillig scannen verkeer gebruikers blijft toestaan

vrijdag 20 maart 2026, 10:45 door Redactie, 5 reacties

Techbedrijven, waaronder Google, Microsoft en LinkedIn, hebben Europese politici opgeroepen om de regelgeving te verlengen waardoor aanbieders van interpersoonlijke communicatiediensten, zoals chatapps, het verkeer van hun gebruikers vrijwillig mogen blijven scannen. De regelgeving in kwestie betreft een tijdelijke uitzondering op de ePrivacy Verordening, ook wel 'chatcontrole 1.0 genoemd'. Door deze regelgeving mogen aanbieders het verkeer van gebruikers vrijwillig op misbruikmateriaal controleren.

De tijdelijke uitzondering verloopt op 3 april en de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de EU-lidstaten over een verlenging zijn onlangs stukgelopen. Afgelopen december kwam de Europese Commissie met een voorstel om de uitzondering met twee jaar te verlengen tot 3 april 2028. Eerder ging de Europese Raad al akkoord met een voorstel om de uitzondering zelfs permanent te maken. Europese wetgeving vindt plaats via een trialoog, waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen en elk een eigen positie innemen.

Vorige week kwam het Europees Parlement met een eigen voorstel, waarin werd gesteld dat de uitzondering onder voorwaarden met een jaar kan worden verlengd. Zo moet het scannen proportioneel en gericht zijn en niet worden toegepast op end-to-end versleutelde communicatie. Het scannen van verkeersdata naast contentdata wordt niet toegestaan. Daarnaast mag het scannen alleen bij personen die door een gerechtelijke instantie als verdachte zijn aangewezen. De lidstaten en het parlement konden het niet eens worden over de voorwaarden voor de verlenging, waardoor er geen akkoord is bereikt.

Mocht er de komende twee weken niets gebeuren, dan verloopt de tijdelijke uitzondering en kunnen techbedrijven deze regel niet meer gebruiken voor het controleren van het verkeer van hun gebruikers. Google, LinkedIn, Snapchat, Microsoft en TikTok roepen Europese politici nu op om snel tot een akkoord te komen en de uitzondering te verlengen. Het niet verlengen brengt volgens de techbedrijven kinderen in gevaar en is onverantwoord.

Tegenstanders van chatcontrole stellen juist dat het einde van de tijdelijke uitzondering ervoor zorgt dat kinderen juist beter kunnen worden beschermd. "Het stoppen met het willekeurig massaal scannen maakt de weg vrij voor moderne, effectieve kinderbescherming. Gerichte surveillance op basis van gegronde verdenking en een gerechtelijk bevel blijft volledig toegestaan, net als het routinematig scannen van openbare berichten en gehoste bestanden. Ook de mogelijkheid voor gebruikers om meldingen te doen blijft bestaan", zegt voormalig Europarlementariër en digitale rechtenexpert Patrick Breyer. Volgens Breyer zitten vooral door het buitenland gefinancierde lobbygroepen en techbedrijven achter het willen invoeren van chatcontrole.

Vandaag, 10:57 door Anoniem
Tja, deze big-tech bedrijven lobbyen behoorlijk in de overheid (ook met geld en voordeeltjes/belangenverstrengeling) om chatcontrol staande te houden... Zo kunnen zij lekker uw metadata vergaren van alles dat u zegt in de chats.
Metadata is big-business, uw privéleven is het nieuwe zwarte goud.
Onze privacy staat te koop.

Misschien wordt het tijd dat big-tech wat minder te zeggen heeft in de overheid, het is immers zeer ondemocratisch als het de stem van het volk overstijgt, en je zou denken dat overheden er zijn voor het volk, niet om de zakken van big-tech te vullen via de schending van onze privacy. Maarja, belangenverstrengeling...
Vandaag, 11:04 door Anoniem
Ah de troefkaart kinderen wordt weer gespeeld! Het verbaasd me dat dit pas in de 4 alinea naar voren komt.

Ik wil helemaal niet dat deze regel wordt verlengt en al helemaal niet met de woorden als 'proportioneel'. Dat is maar net hoe iemand dat ziet.... Voor mij is het al snel niet meer proportioneel namelijk.

Even ter voorbeeld... Ik ben een TechGigant en ik ga van 100.000 gebruikers hun verkeer scannen om die ene er tussen uit te filteren met een kwade bedoeling. Dat vind ik niet proportioneel maar het gebeurt wel. Daarbij geloof ik gewoon niet dat dit echt de rede is waarom ze doen wat ze doen. Dit gaat om datahandel en extra omzet/winst en geen enkele andere rede!

Het zijn geen opsporingsdiensten he maar gewoon bedrijven met een winstoogmerk en niets anders. Hun boeit jouw privacy en/of veiligheid echt helemaal niets zolang jij maar gewoon je data blijft doorspelen naar ze.

Nice try though.... de kinderen... again.
Vandaag, 11:09 door Anoniem
Ha, nu komt de aap uit de mouw: ze willen gewoon je gegevens kunnen inzien.
Vandaag, 11:20 door Anoniem
Door Anoniem:
Metadata is big-business, uw privéleven is het nieuwe zwarte goud.
Onze privacy staat te koop.

Misschien wordt het tijd dat big-tech wat minder te zeggen heeft in de overheid, het is immers zeer ondemocratisch als het de stem van het volk overstijgt, en je zou denken dat overheden er zijn voor het volk, niet om de zakken van big-tech te vullen via de schending van onze privacy. Maarja, belangenverstrengeling...
En het is aangesloten op Palentir.
Vandaag, 11:25 door Anoniem
Oeps.

Dus met zoveel woorden zeggen deze bedrijven dus dat hun producten inherent gevaarlijk zijn.

Oeps.

Dus met zoveel woorden zeggen deze bedrijven dus dat hun producten inherent gevaarlijk zijn.
En dat ze vanaf de initiele utrol te weinig / niets gedaan hebben om "de kinderen te beschermen" tegen de gevolgen van hun producten.

Het onverantwoorde gedrag zit bij BigTech die producten op de markt zetten die gevaarlijk zijn voor hun gebruikers.
Ze zeggen het zelf :-)

Open mouth, insert whole leg.

Tijd voor een massale rechtzaak tegen BigTech?
