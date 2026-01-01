Europol meldt offline halen van 373.000 .onion-sites door autoriteiten

Tijdens een internationale operatie zijn 373.000 .onion-sites offline gehaald en 105 servers in beslag genomen, zo meldt Europol vandaag. Volgens de Europese opsporingsdienst werden de websites gebruikt om mensen op te lichten. Hoe de websites offline konden worden gehaald is niet bekendgemaakt. Onion-sites maken gebruik van het Tor-netwerk om het werkelijke ip-adres van de webserver te verbergen. Daardoor is het lastiger om te bepalen waar een server zich precies bevindt. Om dergelijke sites te kunnen bezoeken moet er gebruik worden gemaakt van Tor Browser.

Op de websites werden zogenaamd gestolen creditcardgegevens, misbruikmateriaal en toegang tot gehackte systemen aangeboden. Kopers die voor de producten betaalden kregen die nooit geleverd. Volgens de autoriteiten zouden zo'n tienduizend klanten wereldwijd voor de aangeboden producten hebben betaald. De verdachte in deze zaak, een 35-jarige man in China, zou hiermee 345.000 euro hebben verdiend. Duitsland heeft een internationaal arrestatiebevel tegen de verdachte uitgevaardigd.