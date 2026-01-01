Europol meldt offline halen van 373.000 .onion-sites door autoriteiten

vrijdag 20 maart 2026, 12:30 door Redactie, 2 reacties

Tijdens een internationale operatie zijn 373.000 .onion-sites offline gehaald en 105 servers in beslag genomen, zo meldt Europol vandaag. Volgens de Europese opsporingsdienst werden de websites gebruikt om mensen op te lichten. Hoe de websites offline konden worden gehaald is niet bekendgemaakt. Onion-sites maken gebruik van het Tor-netwerk om het werkelijke ip-adres van de webserver te verbergen. Daardoor is het lastiger om te bepalen waar een server zich precies bevindt. Om dergelijke sites te kunnen bezoeken moet er gebruik worden gemaakt van Tor Browser.

Op de websites werden zogenaamd gestolen creditcardgegevens, misbruikmateriaal en toegang tot gehackte systemen aangeboden. Kopers die voor de producten betaalden kregen die nooit geleverd. Volgens de autoriteiten zouden zo'n tienduizend klanten wereldwijd voor de aangeboden producten hebben betaald. De verdachte in deze zaak, een 35-jarige man in China, zou hiermee 345.000 euro hebben verdiend. Duitsland heeft een internationaal arrestatiebevel tegen de verdachte uitgevaardigd.

Vandaag, 12:53 door Anoniem
Er kan gebruik zijn gemaakt van: Traffic correlation attacks (verkeer analyseren) of Tor-nodes die verkeer proberen te koppelen. Als ze daarin slagen, ligt het IPv4-adres gewoon op straat.
Vandaag, 13:00 door Anoniem
In ander nieuws: de politie zal per direct overgaan tot het in beslag nemen van alle auto's in Nederland.
Commissaris Saris verklaart deze opmerkelijke stap: na intensief speurwerk heeft de recherche vastgesteld dat bankovervallers gebruik maken van auto's. Daar gaan wij een stokje voor stellen aldus een zichtbaar trotse commissaris.

Volgende week stemt de tweede kamer over een algeheel messenverbod in Nederland. Naar verluidt is er een grote meerderheid voorstander vanwege het feit dat criminelen soms messen gebruiken om misdaden te plegen.

Het voorstel voor een verplichte IQ test met ondergrens van 100 voor ALLE politici, ambtenaren en politiemedewerkers heeft het niet gehaald. Een meerderheid van de tweede kamer kon niet begrijpen waarom dat nodig zou zijn...
