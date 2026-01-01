Britse overheid start bij honderden gezinnen proef met socialmediaverbod

De Britse overheid start bij honderden gezinnen een proef met een socialmediaverbod voor tieners. De uitkomsten zullen worden gebruikt voor een eventueel landelijk socialmediaverbod. Al langer wordt er in het Verenigd Koninkrijk gesproken over het gebruik van social media vanaf een bepaalde leeftijd. In plaats van het verbod meteen in te voeren maakten de Britse autoriteiten begin dit jaar bekend dat er eerst een online consultatie over het onderwerp plaatsvindt, om zo te zien of een verbod echt nodig is.

Bijna dertigduizend ouders en kinderen hebben inmiddels op de consultatie gereageerd, die tot 26 mei doorloopt. Daarnaast wordt nu een proef georganiseerd waar driehonderd gezinnen aan deelnemen, die in vier verschillende groepen worden verdeeld. De eerste groep ouders krijgt instructies over hoe ze parental controls kunnen gebruiken om toegang van hun kinderen tot socialmedia-apps te blokkeren of deze apps te verwijderen. Op deze manier wordt een socialmediaverbod in huis nagebootst, aldus de Britse autoriteiten in een persbericht.

De tweede groep gezinnen implementeert voor kun kinderen een limiet van één uur per dag voor de populairste socialmedia-apps voor tieners, waaronder Instagram, TikTok en Snapchat. Bij de derde groep gezinnen wordt gewerkt met een socialmediaverbod dat van 's avonds negen uur tot 's ochtends zeven uur van kracht is. De laatste groep gezinnen geeft hun kinderen dezelfde toegang tot social media die ze nu al hebben, waarbij deze groep als controlegroep functioneert.

Zowel ouders als tieners die aan het onderzoek deelnemen zullen vooraf en achteraf worden geïnterviewd over de impact die social media op hun gezin, leven, slaap en schoolwerk heeft. Deelnemers zullen ook worden gevraagd over praktische uitdagingen, zoals het instellen van parental controls en of hun kinderen manieren vonden om die te omzeilen. Volgens de autoriteiten worden de uitkomsten gebruikt om "de volgende stap" te bepalen als het gaat om regelgeving voor het gebruik van social media.