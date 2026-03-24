Amerikaanse politie achterhaalt via Google-cookies identiteit van verdachte

De Amerikaanse politie heeft door middel van Google-cookies de identiteit van een man achterhaald die wordt verdacht van een valse bommelding. Dat laat Forbes op basis van twee zoekbevelen weten. Vorig jaar augustus ontving de rechtbank in Hamilton County een telefonische bommelding. Na onderzoek bleek het om een valse melding te gaan. Rechercheurs wisten de beller aan een anoniem Gmail-adres te koppelen, aldus Forbes, dat hierover geen verdere informatie geeft.

De politie vroeg vervolgens via een zoekbevel aan Google welke andere gebruikers op het Gmail-account hadden ingelogd. Op basis van Google-cookies bleek dat er vanaf een iPhone op het betreffende account was ingelogd, alsmede een ander Google-account dat de gebruiker met zijn echte identiteit had geregistreerd. Deze gebruiker werd vervolgens aangeklaagd en pleitte onschuldig.

Volgens Forbes laat de zaak zien dat politie Gmail-gebruikers kan ontmaskeren die op hetzelfde apparaat meerdere accounts gebruiken. Ook blijkt dat rechercheurs kunnen meeliften op trackingmethodes van techbedrijven, zoals cookies, aldus het zakenblad. "Ik heb politie niet eerder op deze manier gebruik zien maken van cookies, maar dat wil niet zeggen dat ze dat niet eerder hebben gedaan", zegt Jennifer Lynch van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. "Het lijkt erop dat de politie wist dat dit mogelijk was en specifiek om deze informatie heeft gevraagd."