Apple lanceert leeftijdsverificatie voor Britse iPhone-gebruikers

Apple heeft leeftijdsverificatie voor Britse iPhone-gebruikers gelanceerd, waarbij die hun leeftijd moeten verifiëren om van bepaalde diensten of features gebruik te kunnen maken. De maatregel geldt voor alle Apple-accounts. "Volwassenen moeten bevestigen dat ze 18 of ouder zijn om bepaalde services of features te gebruiken, of bepaalde acties op hun account uit te voeren", aldus Apple op een supportpagina.

Voor de leeftijdsverificatie kan Apple kijken naar de creditcard van de gebruiker of die een identiteitsbewijs laten scannen. In het geval Britse volwassenen hun leeftijd niet verifiëren zal standaard voor hen het Web Content Filter en Communication Safety zijn ingeschakeld. Bij Communication Safety controleert Apple de afbeeldingen die gebruikers ontvangen of willen versturen. Via het Web Content Filter worden pornografische websites geblokkeerd, zo meldt The Sun. De twee maatregelen staan standaard al ingeschakeld voor accounts van minderjarigen.

Volgens de Britse toezichthouder Ofcom moet leeftijdsverificatie voorkomen dat minderjarigen met "schadelijke content" in aanraking komen. De Britse Online Safety Act vereist dat allerlei soorten websites leeftijdsverificatie toepassen. De wet geldt niet voor Apple, aangezien die niet van toepassing is op besturingssystemen of appstores. Wel is Ofcom bezig met onderzoek om te kijken of de wet ook voor besturingssystemen en appstores moet gaan gelden. Apples leeftijdsverificatie is ook in Zuid-Korea uitgerold.

Tegenstanders van online leeftijdsverificatie stellen dat het een backdoor voor surveillance is en waarschuwen dat het de privacy van iedereen bedreigt en tot censuur leidt. Alle gebruikers van platforms waarvoor een leeftijdsgrens geldt moeten de leeftijdsverificatie ondergaan. Daarnaast is er ook het risico dat gedeelde persoonsgegevens op straat komen te liggen. Onlangs publiceerden honderden wetenschappers nog een open brief waarin ze waarschuwen voor de gevaren van online leeftijdsverificatie.