Europese Commissie doet onderzoek naar leeftijdscontrole van Snapchat

De Europese Commissie gaat onderzoek doen naar de leeftijdscontrole die Snapchat toepast, omdat het vermoedt dat die niet voldoet. In de algemene voorwaarden hanteert Snapchat een leeftijdsgrens van minimaal dertien jaar om van het platform gebruik te kunnen maken. Bij het aanmaken van een account mogen gebruikers zelf aangeven hoe oud ze zijn. Door deze leeftijdscontrole kunnen volgens de Europese Commissie gebruikers onder de dertien toch van het platform gebruikmaken en wordt er ook niet adequaat beoordeeld of gebruikers onder de zeventien jaar zijn, wat nodig is voor een "leeftijdsgeschikte ervaring", aldus Brussel.

Mede vanwege de mogelijk tekortschietende leeftijdscontrole is de Europese Commissie een onderzoek naar Snapchat gestart en zal er worden gekeken of het platform niet in overtreding van de Digital Services Act (DSA) is. In de DSA-richtlijnen staat dat platforms voor een 'hoog niveau van privacy, veiligheid en beveiliging' voor minderjarigen moeten zorgen. De richtlijnen stellen ook dat het zelf kunnen aangeven van hoe oud men is geen betrouwbare leeftijdscontrole is.

De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakt deel uit van het onderzoeksteam dat door de Europese Commissie wordt geleid. "Het onderzoek van de Commissie richt zich onder andere op de leeftijdsinschatting, privacy- en veiligheidsinstellingen en de bescherming van minderjarigen tegen contact met gebruikers met schadelijke intenties", zo laat de toezichthouder weten. Die kondigde afgelopen september al aan dat het onderzoek ging doen naar Snapchat. Dat onderzoek wordt nu onderdeel van het bredere onderzoek van de Europese Commissie.