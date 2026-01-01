'Contactloze pinbetalingen vaker via smartphone dan fysieke betaalpas'

Contactloze pinbetalingen werden vorig jaar vaker gedaan met een smartphone of smartwatch dan een fysieke betaalpas, zo beweert Betaalvereniging Nederland vandaag. Het is voor het eerst dat er meer pinbetalingen kaartloos plaatsvonden dan mét kaart. Vorig jaar werden bijna zes van de tien Nederlandse pinbetalingen met een smartphone of smartwatch gedaan. In 2024 waren ruim vier van de tien pinbetalingen nog kaartloos.

Bij minder dan vijf procent van alle pinbetalingen vorig jaar werd de fysieke betaalpas in de betaalautomaat gestoken. In 2024 was dat meer dan zes procent. "Vooral bij grote bedragen willen pashouders hun betaalpas nog wel eens insteken, ondanks dat contactloos betalen met een fysieke betaalpas bij ieder bedrag mogelijk is, ook bij zeer grote bedragen van duizenden euro’s", aldus Betaalvereniging Nederland.