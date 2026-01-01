Europees Parlement verwerpt in spannende stemming opnieuw 'chatcontrole 1.0'

Het Europees Parlement heeft in een spannende stemming opnieuw tegen 'chatcontrole 1.0' gestemd, waardoor techbedrijven zoals Meta, Google en Microsoft binnenkort moeten stoppen met het op grote schaal en willekeurig scannen van berichten van Europese burgers. Met slechts één stem verschil werd het geautomatiseerd beoordelen van onbekende privéfoto's en chatberichten als "verdacht" of "niet-verdacht" verworpen.

Bij de daaropvolgende eindstemming behaalde het gewijzigde voorstel ook geen meerderheid. Daarop zal de verlenging van 'chatcontrole 1.0' op 3 april aflopen. Een tijdelijke uitzondering op de ePrivacy Verordening, ook wel 'chatcontrole 1.0' genoemd', staat aanbieders van interpersoonlijke communicatiediensten toe om het verkeer van gebruikers vrijwillig op misbruikmateriaal te controleren. Het gaat dan bijvoorbeeld om chatapps. Dit verschilt van het plan van de Europese Commissie voor 'chatcontrole 2.0', waarbij chatapps en andere partijen verplicht zouden worden om alle berichten van hun gebruikers te controleren.

De tijdelijke uitzondering verloopt op 3 april van dit jaar. Afgelopen december kwam de Europese Commissie met een voorstel om de uitzondering met twee jaar te verlengen, tot 3 april 2028. De EU-lidstaten willen de verlenging zelfs permanent maken. Het Europees Parlement stemde begin maart voor een aangepast voorstel, waarbij de maatregel onder voorwaarden voor een periode van een jaar kon worden verlengd. Het ongericht en op grote schaal controleren van berichten zou niet meer worden toegestaan.

De onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de EU-lidstaten over een verlenging liepen onlangs stuk. Na de stukgelopen onderhandelingen besloot de EVP-fractie van het Europees Parlement chatcontrole 1.0 opnieuw op de agenda te krijgen, waarbij werd geprobeerd om het voorstel van de Europese Commissie over te nemen. Hoewel de EVP-fractie de grootste van Europees Parlement is, trokken voorstanders van chatcontrole vandaag opnieuw aan het kortste eind.

Volgens voormalig Europarlementariër en digitale rechtenexpert Patrick Breyer is er tijdens het wetgevingsproces flink gelobbyd. Breyer stelt dat allerlei door het buitenland gefinancierde lobbygroepen en techbedrijven chatcontrole proberen in te voeren. Zo ontwikkelt de Amerikaanse organisatie Thorn de scansoftware die voor de controle gebruikt kan worden en spendeerde het grote bedragen om in Brussel te lobbyen. "De tech-industrie lobbyde samen met bepaalde organisaties voor een wet die kinderen niet beschermt, maar hun eigen winsten en datatoegang veiligstelt", aldus Breyer.

De voormalige Europarlementariër waarschuwt om ondanks de stemming van vandaag niet te vroeg te juichen. "Ze zullen het opnieuw proberen. De onderhandelingen voor een permanente chatcontrole gaan onder hoge druk verder, en binnenkort zal de geplande leeftijdsverificatie voor chatapps de anonieme communicatie op internet bedreigen. De strijd voor digitale vrijheid gaat door!"