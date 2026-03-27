Kabinet wil dat politie online persoonsgegevens van burgers kan verzamelen

Het kabinet wil de bevoegdheden van de politie uitbreiden, zodat het online persoonsgegevens van burgers kan verzamelen. Een wetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken gaat voor advies naar de Raad van State, zo is vandaag bekendgemaakt. Met het voorstel mag de politie persoonsgegevens verzamelen uit het openbare deel van het internet en online gegevens verzamelen van personen en hun openbare accounts.
Het gaat hierbij om personen waarvan het vermoeden bestaat dat zij een belangrijke rol spelen bij een (mogelijk) ernstige verstoring van de openbare orde, zo stelt het ministerie van Justitie en Veiligheid. De politie mag de bevoegdheden uitoefenen onder gezag en verantwoordelijkheid van de burgemeester. Die heeft voor het inzetten van de bevoegdheden een machtiging van de rechter-commissaris nodig. Wanneer het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, en wanneer het daar wordt behandeld, is nog onbekend.
