Europese Commissie meldt inbraak op webplatform en diefstal van gegevens

zaterdag 28 maart 2026, 08:14 door Redactie, 0 reacties

Aanvallers zijn erin geslaagd om op het webplatform van de Europese Commissie in te breken en daarbij gegevens te stelen, zo heeft de Europese Commissie aangekondigd (pdf). Volgens een verklaring is de cloudinfrastructuur die de websites van de Commissie host getroffen door een cyberaanval. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat er ook data van de betreffende websites is gestolen. Om wat voor soort data het precies gaat en hoe de aanval mogelijk was is niet bekendgemaakt.

De aanvallers claimen tegenover Bleeping Computer dat ze verschillende databases en 350 gigabyte in handen hebben. Zo zijn er meerdere screenshots met de website gedeeld waaruit zou blijken dat ze toegang hebben tot informatie van medewerkers van de Europese Commissie en een mailserver die medewerkers gebruiken. De website laat daarnaast weten dat de inbraak mogelijk was via een gecompromitteerd AWS (Amazon Web Services) account. De aanvallers zeggen dat ze van plan zijn om de buitgemaakte data op een later moment te publiceren.

Certified Secure Full Stack Training 2026 Salt Road: Compromised Components