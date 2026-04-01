Google rolt update uit voor actief aangevallen beveiligingslek in Chrome

Google heeft een update voor een actief aangevallen beveiligingslek in Chrome uitgerold. De kwetsbaarheid (CVE-2026-5281) bevindt zich in Dawn, een open source en crossplatform implementatie van de WebGPU-standaard. De impact van de kwetsbaarheid is door Google beoordeeld als 'high'. Bij kwetsbaarheden met het stempel 'high' kan een aanvaller in het ergste geval code binnen de context van de browser uitvoeren. Het is dan mogelijk om bijvoorbeeld data van andere websites te lezen of aan te passen en zo gevoelige informatie van gebruikers te stelen.

Kwetsbaarheden om uit de Chrome-sandbox te ontsnappen vallen hier ook onder. Dit soort lekken zijn op zichzelf niet voldoende om een systeem over te nemen. Hiervoor zou een tweede kwetsbaarheid zijn vereist, bijvoorbeeld in het onderliggende besturingssysteem. Google geeft geen details over de waargenomen aanvallen. Het probleem was op 10 maart door een externe onderzoeker aan Google gerapporteerd.

Het beveiligingslek is verholpen in Google Chrome 146.0.7680.177/178 voor Windows en macOS en Chrome 146.0.7680.177 voor Linux. Updaten zal op de meeste systemen automatisch gebeuren. Dit kan in het geval van kwetsbaarheden met het stempel 'high' echter tot zestig dagen duren. Gebruikers die de update direct willen ontvangen zullen dan ook een handmatige controle moeten uitvoeren. Voor gebruikers van Microsoft Edge, dat net als Chrome op Googles Chromium-browser is gebaseerd, is nog geen update beschikbaar.