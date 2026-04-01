Man aangeklaagd voor stelen van 53 miljoen dollar via gehackte smart contracts

De Amerikaanse autoriteiten hebben een 36-jarige Amerikaanse aangeklaagd voor het stelen van 53 miljoen dollar door middel van gehackte smart contracts. De cryptobeurs waar het geld werd buitgemaakt moest vanwege de diefstal de deuren sluiten. Volgens de aanklacht wist de man in april 2021 twee keer door middel van gehackte smart contracts bij cryptobeurs Uranium Finance toe te slaan.

Uranium Finance was een gedecentraliseerde cryptobeurs waar gebruikers door middel van liquidity pools cryptovaluta konden storten en omwisselen. Voor het beheer van de iquidity pools gebruikt de cryptobeurs smart contracts. Een smart contract is een digitaal contract, vastgelegd op de blockchain, dat automatisch wordt uitgevoerd wanneer er aan vooraf vastgestelde voorwaarden wordt voldaan.

Volgens de aanklacht maakte de verdachte begin april 2021 misbruik van een fout in een smart contract van Uranium Finance, waardoor hij zo'n 1,4 miljoen dollar aan cryptovaluta uit een liquidity pool kon stelen. Vervolgens zou hij de cryptobeurs hebben afgeperst, waarbij hij ongeveer een miljoen dollar zou teruggeven, als hij het resterende bedrag mocht houden en er geen actie tegen hem werd ondernomen.

Eind april zou de verdachte een tweede fout in een smart contract van Uranium Finance hebben gevonden, waarin stond hoeveel hij uit een liquidity pool mocht opnemen. De man zou op deze manier het geld uit 26 verschillende liquidity pools hebben gestolen, goed voor een bedrag van meer dan 53 miljoen dollar. Dat bedrag werd vervolgens witgewassen en onder andere uitgegeven aan munten, Pokémon-kaarten en Magic: The Gathering-kaarten. Deze spullen zijn inmiddels door de autoriteiten in beslag genomen, alsmede zo'n 31 miljoen dollar aan cryptovaluta. Mocht de verdachte schuldig worden bevonden, dan kan hij worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van maximaal 30 jaar.