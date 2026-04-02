Tweede Kamer unaniem voor onderzoek naar nazorgplicht bij grote datalekken

donderdag 2 april 2026, 10:06 door Redactie, 12 reacties

De gehele Tweede Kamer wil dat de regering onderzoek doet naar een wettelijke nazorgplicht bij grote datalekken. Een motie die de regering tot een dergelijk onderzoek oproept werd unaniem aangenomen. In de motie stellen indieners Kathmann (Progressief Nederland) en mede-indiener Dassen (Volt) dat grote datalekken directe gevolgen voor slachtoffers hebben van wie de persoonsgegevens zijn gestolen. Daarbij worden als voorbeeld de datalekken bij Odido en Bevolkingsonderzoek Nederland genoemd.

"Terwijl de ministeries, de toezichthouders en de organisaties druk met elkaar in de weer zijn, blijven de slachtoffers eigenlijk nog steeds bekaaid achter. Ze hebben hele terechte, praktische vragen. Wat moet ik doen om mezelf te beschermen? Waar moet ik op letten? Welke telefoontjes of mailtjes kan ik niet meer vertrouwen? Kan ik mijn burgerservicenummer vervangen om fraude te voorkomen? Die vragen krijg ik als Kamerlid binnen van de mensen die ik vertegenwoordig", liet Kathmann in een wetgevingsoverleg weten toen ze haar motie indiende. "Vergeet niet: hoe belangrijk de cyberveiligheid van bedrijven en overheden wel niet is, als het misgaat zijn individuele klanten en burgers de allergrootste pineut."

Kathmann en Dassen merken op dat er nog geen wettelijk kader bestaat voor hoe individuele slachtoffers in de nasleep van een grootschalig datalek geholpen en geïnformeerd moeten worden. De regering moet volgens de Kamerleden daarom onderzoek doen naar een wettelijke nazorgplicht voor grootschalige datalekken, met als doel om de rechten van individuele slachtoffers en de plichten voor de getroffen instanties wettelijk vast te leggen. De aangenomen motie geeft de regering tot het derde kwartaal van dit jaar om het onderzoek af te ronden en de resultaten met de Kamer te delen.

02-04-2026, 10:19 door Anoniem
Eh... 'nazorg'? Zorg gewoon dat het niet fout gaat.
Maar dat is natuurlijk te simpel, want dan moet je na denken en zo belangrijk is het niet. Het is tenslotte maar data van anderen.

'Nazorg' is iets van 'kalf' en 'put'. En er is helemaal niks meer op te lossen, want data haal je nou eenmaal niet terug. Het doet een beetje denken aan: we doen geen onderhoud aan bruggen en als er eentje instort, dan zetten we wel wat extra verpleging in.
Welkom in Nederland.
02-04-2026, 11:43 door Anoniem
Door Anoniem: Eh... 'nazorg'? Zorg gewoon dat het niet fout gaat.
Maar dat is natuurlijk te simpel, want dan moet je na denken en zo belangrijk is het niet. Het is tenslotte maar data van anderen.

Ah ja, en er zijn ook nooit ongelukken in het verkeer of op de werkplek. Natuurlijk is preventie de belangrijkste maatregel maar je moet er vanuit gaan dat er ook een ongeluk gebeurt en daarop voorbereid zijn. Helemaal zo'n gek idee dus.
02-04-2026, 12:19 door Anoniem
Nou mw. Kathmann. Hier zijn wat standaard antwoorden.

Wat moet ik doen om mezelf te beschermen?
Dat is nu te laat. Je data is al gelekt.

Je had vooraf een aantal dingen kunnen doen. Oa.:
- Gebruik unieke emailadressen (aliassen) voor je contracten/abonnementen
- Laat zo min mogelijk data achter bij bedrijven

Nu zul je alles van binnenkomt met een korreltje zout moeten nemen.
- Niet meteen in paniek ergens op reageren. Denk rustig na, en controleer alles.
- Klik niet op linkjes in sms, chat of email berichtjes.
- Ga via andere al bekende routes naar de organisatie die jou probeert te benaderen, toe.


Waar moet ik op letten?
Op alles.


Welke telefoontjes of mailtjes kan ik niet meer vertrouwen?
Alles.


Kan ik mijn burgerservicenummer vervangen om fraude te voorkomen?
Nee.

Dat zou trouwens een totaal ander probleem over je afroepen.
Dat nummer wordt namelijk tepas en onpas gebruikt. Ook door niet-overheidsbedrijven.
En het moet op al die plaatsen dan vervangen worden.
Geheid dat dat dan ook nog eens fout gaat.


Misschien is vooraf verhidneren dat die data gestolen kanw roden, of dat als dat geebrut, die data onrbuik baars is voor de dieven, een betere aanpak.

Voorkomen is beter dan genezen (of iemand een klein doekje voor het bloeden te geven).
02-04-2026, 12:26 door e.r.
Niet bekend met Murphy's wet?

Hackers staan altijd 1-0 voor op softwareontwikkelaars. Perfecte beveiliging bestaat niet enz enz.

We kennen al wetten inzake afdoende beveiliging, AVG inz minimale datavergaring en bewaartermijnen. Dat hier niet aan gehouden wordt en het niemand bij de overheid boeit... Tja, das een tweede.
02-04-2026, 12:27 door Anoniem
Wat moest dit land zonder de parlementarier Kathmann, die verzoekt de regering bedrijven aan de ketting vast te leggen zodat niet onder hun verantwoordelijkheid uit kunnen. Meer van dit soort parlementariers graag.
02-04-2026, 13:30 door Anoniem
Dataminimalisatie, en een "one time use" oplossing kunnen helpen met het verminderen van de aantallen en/of de hoerveelheid gelekte data.
02-04-2026, 15:42 door Anoniem
Het een sluit het ander niet uit. Voorkom zo goed mogelijk dat het misgaat en bied nazorg als het toch gebeurt.
02-04-2026, 17:31 door Anoniem
Alleen een forse financiële prikkel in de vorm van financiële compensatie zal echt zoden aan de dijk zetten. Simpel is dat niet, omdat je een bedrag moet hangen aan de geleden schade, en die hangt natuurlijk af aan bijvoorbeeld hoeveel en welke data er zijn gelekt. Dat moet dan met een bepaalde sleutel, een BSN mag een hoger deelbedrag voor staan dan een telefoonnummer, wat je met wat moeite zou kunnen veranderen.
02-04-2026, 19:53 door Anoniem
Dat is het probleem met de AVG, die maakt het tegenovergestelde legitiem.
03-04-2026, 09:44 door Anoniem
De AVG noemt dataminimalisatie wel degelijk als een van de beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens.
03-04-2026, 14:28 door Anoniem
De AVG en dataminimalisatie worden door rechters onderuit gehaald, o.a. met een wel heel ruime, brede interpretatie van "gerechtvaardigd belang". De AVG wordt door rechters als pleepapier gebruikt. Is niet de schuld van de AVG, maar van gelobbyde rechters die hun eigen loopbaan willen bevorderen en geen "spelbederver" willen zijn binnen hun eigen knusse kringetje.
03-04-2026, 21:09 door Anoniem
Verwijder "gerechtvaardigd belang" dan uit de wet.
Laat de burger elf bepalen wat hij/zij/het wel of niet zonder dwang afgeeft aan een bedrijf.
'(Maar de politiek wordt ook kapot gelobby'd)
