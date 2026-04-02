Tweede Kamer unaniem voor onderzoek naar nazorgplicht bij grote datalekken

De gehele Tweede Kamer wil dat de regering onderzoek doet naar een wettelijke nazorgplicht bij grote datalekken. Een motie die de regering tot een dergelijk onderzoek oproept werd unaniem aangenomen. In de motie stellen indieners Kathmann (Progressief Nederland) en mede-indiener Dassen (Volt) dat grote datalekken directe gevolgen voor slachtoffers hebben van wie de persoonsgegevens zijn gestolen. Daarbij worden als voorbeeld de datalekken bij Odido en Bevolkingsonderzoek Nederland genoemd.

"Terwijl de ministeries, de toezichthouders en de organisaties druk met elkaar in de weer zijn, blijven de slachtoffers eigenlijk nog steeds bekaaid achter. Ze hebben hele terechte, praktische vragen. Wat moet ik doen om mezelf te beschermen? Waar moet ik op letten? Welke telefoontjes of mailtjes kan ik niet meer vertrouwen? Kan ik mijn burgerservicenummer vervangen om fraude te voorkomen? Die vragen krijg ik als Kamerlid binnen van de mensen die ik vertegenwoordig", liet Kathmann in een wetgevingsoverleg weten toen ze haar motie indiende. "Vergeet niet: hoe belangrijk de cyberveiligheid van bedrijven en overheden wel niet is, als het misgaat zijn individuele klanten en burgers de allergrootste pineut."

Kathmann en Dassen merken op dat er nog geen wettelijk kader bestaat voor hoe individuele slachtoffers in de nasleep van een grootschalig datalek geholpen en geïnformeerd moeten worden. De regering moet volgens de Kamerleden daarom onderzoek doen naar een wettelijke nazorgplicht voor grootschalige datalekken, met als doel om de rechten van individuele slachtoffers en de plichten voor de getroffen instanties wettelijk vast te leggen. De aangenomen motie geeft de regering tot het derde kwartaal van dit jaar om het onderzoek af te ronden en de resultaten met de Kamer te delen.