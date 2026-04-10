Microsoft reageert op geschorste accounts ontwikkelaars VeraCrypt en WireGuard

Microsoft heeft gereageerd op het schorsen van de accounts van de ontwikkelaars van VeraCrypt en WireGuard. De ontwikkelaars gebruiken de accounts van het Windows Hardware Programma voor het signeren van hun drivers. Zowel encryptiesoftware VeraCrypt als vpn-software WireGuard maken gebruik van gesigneerde drivers. Beide ontwikkelaars kregen onlangs een melding te zien dat hun account was geschorst, zoals Security.NL afgelopen woensdag berichtte.

Doordat de ontwikkelaars geen toegang meer tot hun accounts hadden konden ze ook geen updates uitbrengen. Naar aanleiding van de berichtgeving en ontstane ophef kwam Microsoft in actie. WireGuard-ontwikkelaar Jason Donenfeld meldt dat hij, dankzij Microsofts vicepresident Developer Community Scott Hanselman, inmiddels weer toegang tot zijn account heeft en binnenkort met een nieuwe update komt.

Ook VeraCrypt-ontwikkelaar Mounir Idrassi laat weten dat hij inmiddels contact heeft met Microsoft. In een reactie op de ontstane situatie wijst Hanselman naar een eerdere aankondiging van Microsoft afgelopen oktober over verplichte accountverificatie voor het Windows Hardware Programma.