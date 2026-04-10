SDK-lek geeft malafide apps toegang tot gevoelige data Android-cryptowallets

Een kwetsbaarheid in een software development kit (SDK) waar allerlei Android-cryptowallets gebruik van maken kan malafide apps toegang tot gevoelige data van de wallets geven, zo meldt Microsoft. Dat ontdekte en rapporteerde het probleem aan de ontwikkelaars, die eind vorig jaar met een update kwamen. Volgens Microsoft zijn alle kwetsbare Android-wallets inmiddels van de Google Play Store verwijderd. Het probleem raakte meer dan dertig miljoen gebruikers, aldus Microsoft.
De niet nader genoemde wallet-apps maken gebruik van de EngageSDK. Deze software development kit laat apps berichten en pushnotificaties naar gebruikers sturen. Zodra de SDK door de ontwikkelaar aan zijn app is toegevoegd verzorgt de SDK de communicatie en is daarmee een kernonderdeel van de applicatie. Een kwetsbaarheid in de SDK zorgt ervoor dat andere apps op de telefoon naar de private directory van de cryptowallet kunnen schrijven en lezen, waardoor er ongeautoriseerde toegang tot gevoelige data kan worden verkregen.
Android-apps kunnen onderling communiceren en data uitwisselen, maar de mogelijkheden hiervoor zijn normaliter beperkt, zoals ingesteld via het Android-manifest. Daarin staan de permissies, configuratie en andere zaken met betrekking tot de app. Wanneer app-ontwikkelaars de EngageSDK aan hun app toevoegden werd er een 'activity' aan het Android-manifest toegevoegd die andere apps op de telefoon vergaande toegang gaf tot de data van de cryptowallet.
De cryptowallets in kwestie hadden volgens Microsoft meer dan dertig miljoen gebruikers. EngageLab werd vorig jaar april over de kwetsbaarheid ingelicht en kwam in november met een update. Details van het probleem zijn nu openbaar gemaakt. App-ontwikkelaars worden opgeroepen om de nieuwste SDK-versie binnen hun apps te gebruiken.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.