Staatssecretaris reageert op verlengen DigiD-contract met Solvinity

Staatssecretaris Van der Burg heeft gereageerd op het verlengen van het DigiD-contract met Solvinity, dat afgelopen maart plaatsvond. Het gaat hierbij om de periode van 7 augustus 2026 tot 6 augustus 2028. Om vanaf augustus 2028 over te stappen naar een andere partij, waarbij het zeggenschap in Nederlandse of Europese handen ligt, kijken DigiD-beheerder Logius en de Landsadvocaat naar de aanbestedigingsvoorwaarden.

GroenLinks-PvdA, SGP en BBB hadden de bewindsman om opheldering over de contractsverlenging gevraagd. Volgens Van der Burg was het niet mogelijk om voor augustus dit jaar over te stappen naar een andere partij, zonder dat hierbij de continuïteit en veiligheid van DigiD en andere voorzieningen in gevaar komen. "Het beheer van het platform vraagt om een ervaren beheerorganisatie om de continuïteit en veiligheid van dienstverlening blijvend te kunnen borgen. Op dit moment is het niet mogelijk om het platform in eigen beheer te nemen vanwege het feit dat Logius niet beschikt over voldoende kennis en capaciteit", voegt de staatssecretaris toe.

Van der Burg stelt dat het versneld onderbrengen van het beheer bij een andere partij kan leiden tot risico's. "De voornaamste reden hiervoor is dat een nieuwe beheerorganisatie kennis en ervaring moet opbouwen met het platform dat door Logius wordt gebruikt. Onder normale omstandigheden wordt hier een periode van zes tot twaalf maanden voor gehanteerd", merkt de bewindsman op. "Deze overdracht kan plaatsvinden nadat een aanbestedingstraject is doorlopen en een nieuwe contractant is geselecteerd. Dat maakt het niet mogelijk om de overdracht naar een andere leverancier voor augustus 2026 af te ronden."

De staatssecretaris stelt meerdere keren in reactie op de Kamervragen dat het niet mogelijk was om naar een andere partij over te stappen. Wel kijken Logius en de Landsadvocaat naar de aanbestedingsvoorwaarden, zodat vanaf augustus 2028 een partij met Nederlandse of Europese zeggenschap het contract kan krijgen, laat de bewindsman verder weten. Die zegt in juni met verdere informatie te zullen komen.