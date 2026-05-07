Kamervragen over standpunt kabinet rond vpn's en leeftijdsverificatie

In de Tweede Kamer zijn vragen aan staatssecretaris Aerdts gesteld over het standpunt van het kabinet rond vpn's en leeftijdsverificatie. Aanleiding zijn uitspraken van de Finse Eurocommissaris Henna Virkkunen voor Digitale soevereiniteit over het omzeilen van leeftijdsverificatie door middel van vpn's. Eind april meldde Brussel dat het snel wil dat de EU-lidstaten online leeftijdsverificatie gaan invoeren en het aanbevelingen had opgesteld die hiervoor moeten zorgen.

Het gaat onder andere om de uitrol van de door de Europese Commissie ontwikkelde leeftijdsverificatie-app in de EU. Tijdens de persconferentie over de app kreeg Virkkunen de vraag wat er wordt gedaan om te voorkomen dat mensen straks een vpn gebruiken om leeftijdsverificatie te omzeilen. "Het is een belangrijk onderdeel van de volgende stappen om te kijken dat die niet wordt omzeild", liet de Eurocommissaris daarop weten, die geen verdere details gaf.

FVD-Kamerlid Van Houwelingen heeft Aerdts nu om opheldering gevraagd. "Wat is het standpunt hieromtrent van de Nederlandse regering? Is het beperken of zelfs verbieden van VPN’s in de Europese Unie voor de Nederlandse regering bespreekbaar?", zo wil hij van de staatssecretaris weten. Die heeft drie weken om met een reactie te komen.