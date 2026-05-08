Taxi-app Yango krijgt wegens illegale datadoorgifte AVG-boete van 100 miljoen euro

Taxi-app Yango heeft wegens het illegaal doorsturen van persoonsgegevens naar Rusland van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete van 100 miljoen euro gekregen. Yango maakt het mogelijk om in Noorwegen en Finland een taxi te boeken. MLU, het bedrijf achter de Europese versie van de taxi-app, is in Nederland gevestigd. Drie jaar geleden startte de AP samen met de Noorse en Finse privacytoezichthouders een onderzoek naar Yango.

Uit het onderzoek blijkt dat de taxi-app persoonsgegevens van zowel klanten als chauffeurs verzamelde en bewaarde op servers in Rusland, waaronder gevoelige gegevens. Het gaat bijvoorbeeld om scans van rijbewijzen, adresgegevens, contactgegevens, rekeningnummers, exacte locaties, ritgegevens, foto’s, de inhoud van chatgesprekken en socialezekerheidsnummers.

Onder de AVG mogen bedrijven persoonsgegevens alleen doorgeven naar landen buiten Europa als daar de persoonsgegevens net zo beschermd worden als in Europa, bijvoorbeeld door passende waarborgen. Die bleken te ontbreken, waarmee het bedrijf de AVG heeft overtreden. De Autoriteit Persoonsgegevens noemt de overtreding ernstig. MLU moet onmiddellijk stoppen met het doorgeven van persoonsgegevens van mensen uit Noorwegen en Finland aan Rusland via de Yango-app.

Voor de overtredingen die MLU tot dusver heeft begaan krijgt het van de AP een boete van 100 miljoen euro opgelegd. Bij het bepalen van de boete heeft de toezichthouder rekening gehouden met de omzet van het (moeder)bedrijf. MLU is onderdeel van het Yandex-concern. Yandex had in 2024 een wereldwijde omzet van ruim 12 miljard euro. MLU kan nog beroep tegen de boete aantekenen.