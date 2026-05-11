Taxi-app Yango in beroep tegen boete Autoriteit Persoonsgegevens

maandag 11 mei 2026, 09:23 door Redactie, 2 reacties

Taxi-app Yango gaat in beroep tegen de boete van 100 miljoen euro die het van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kreeg opgelegd, zo laat het aan Security.NL weten. Volgens de privacytoezichthouder stuurde Yango illegaal persoonsgegevens van zowel klanten als chauffeurs naar servers in Rusland. Het gaat bijvoorbeeld om scans van rijbewijzen, adresgegevens, contactgegevens, rekeningnummers, exacte locaties, ritgegevens, foto’s, de inhoud van chatgesprekken en socialezekerheidsnummers, aldus de AP.

MLU, het bedrijf achter de Europese versie van de taxi-app en in Nederland gevestigd, is het niet eens met de bevindingen van de AP. Volgens het bedrijf werden persoonsgegevens van chauffeurs en klanten alleen in de EU opgeslagen, in gepseudonimiseerde en versleutelde vorm. "Waardoor het technisch ontoegankelijk was voor elke derde partij." MLU voegt toe dat alle passende waarborgen waren genomen in compliance met de AVG en de app sinds 2025 niet meer in Noorwegen en Finland operationeel is. Afsluitend zegt het bedrijf teleurgesteld te zijn in de beslissing van de AP en dat het beroep tegen de boete aantekent.

Reacties (2)
Vandaag, 09:34 door Anoniem
Of de tekstopbouw is vreemd of er is echt sprake van twee verschillende dingen.

Yango beweert alles netjes op te slaan op servers binnen EU. Ik ga er vanuit de AP de mogelijkheid dan krijgt of heeft gekregen om hier controle op te doen. En die zijn van mening dat dit dus niet het geval is.
De AP stelt echter dat zij gegevens versturen naar Rusland. Ik lees dan dus actief versturen dus niet opslaan op een server die daar staat maar dit wellicht verkoopt aan Rusland.
Het AP zal dit niet uit haar duim zuigen toch?
Vandaag, 09:55 door meidoorn
Volgens het bedrijf werden persoonsgegevens van chauffeurs en klanten alleen in de EU opgeslagen, in gepseudonimiseerde en versleutelde vorm. "Waardoor het technisch ontoegankelijk was voor elke derde partij.
Nogal een vage omschrijving. Want op welke manier werd er dan versleuteld en gepseudonimiseerd?
