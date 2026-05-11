Taxi-app Yango in beroep tegen boete Autoriteit Persoonsgegevens

Taxi-app Yango gaat in beroep tegen de boete van 100 miljoen euro die het van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kreeg opgelegd, zo laat het aan Security.NL weten. Volgens de privacytoezichthouder stuurde Yango illegaal persoonsgegevens van zowel klanten als chauffeurs naar servers in Rusland. Het gaat bijvoorbeeld om scans van rijbewijzen, adresgegevens, contactgegevens, rekeningnummers, exacte locaties, ritgegevens, foto’s, de inhoud van chatgesprekken en socialezekerheidsnummers, aldus de AP.

MLU, het bedrijf achter de Europese versie van de taxi-app en in Nederland gevestigd, is het niet eens met de bevindingen van de AP. Volgens het bedrijf werden persoonsgegevens van chauffeurs en klanten alleen in de EU opgeslagen, in gepseudonimiseerde en versleutelde vorm. "Waardoor het technisch ontoegankelijk was voor elke derde partij." MLU voegt toe dat alle passende waarborgen waren genomen in compliance met de AVG en de app sinds 2025 niet meer in Noorwegen en Finland operationeel is. Afsluitend zegt het bedrijf teleurgesteld te zijn in de beslissing van de AP en dat het beroep tegen de boete aantekent.