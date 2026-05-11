Citrix-hack Openbaar Ministerie leidde tot achterstand van duizenden zaken

De Citrix-hack bij het Openbaar Ministerie leidde vorig jaar tot een achterstand van duizenden zaken en was ook in het ziekteverzuim merkbaar, zo heeft de organisatie zelf vandaag bij de presentatie van het Jaarbericht 2025 bekendgemaakt. Op 17 juli vorig jaar besloot het OM uit voorzorg de interne systemen van het internet los te koppelen. Aanleiding was een bericht van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) dat er mogelijk misbruik was gemaakt van een kwetsbaarheid in Citrix, het systeem dat de organisatie gebruikt om mensen te laten thuiswerken. Hierdoor moest het werk gedurende enkele maanden op basis van noodprocessen worden verricht, aldus het OM.

"Van het ene op het andere moment werd het OM teruggeworpen op een manier van werken die dertig jaar geleden nog heel gewoon was. In plaats van met een muisklik informatie beschikbaar te hebben, kostte dat weer uren, of dagen, en vele handmatige handelingen", zegt Rinus Otte, voorzitter van het College van procureurs-generaal. Hij voegt toe dat medewerkers dossiers moesten printen en er alleen nog op kantoor kon worden gewerkt. "En informatie werd weer via post, koerier of gewoon door medewerkers van OM en de ketenpartners zelf naar elkaar gebracht, en daarna weer in een systeem ‘ingeklopt’."

Het Openbaar Ministerie zegt dat door de gevolgen van de hack er achterstanden ontstonden, die aan het einde van vorig nog niet volledig waren weggewerkt. "Het jaar werd afgesloten met een resterende achterstand van zo’n 9000 lichtere misdrijfzaken (meestal zonder slachtoffer) die nog moesten worden opgepakt." De impact van de Citrix-hack was ook zichtbaar in het ziekteverzuim. In de eerste helft van 2025 ging het om een voortschrijdend jaargemiddelde van 5,4 procent. Na de hack, in de periode van augustus tot en met december, steeg het ziekteverzuim naar percentages variërend tussen de 6 en 7,7 procent. Het gemiddelde ziekteverzuim over geheel vorig jaar kwam daarmee uit op 6,2 procent.