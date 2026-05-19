Polen adviseert ambtenaren zelfontwikkelde chatapp in plaats van Signal

De Poolse overheid heeft ambtenaren opgeroepen om een zelfontwikkelde chatapp te gebruiken in plaats van Signal. Aanleiding zijn de phishingaanvallen tegen Signal-gebruikers, waarbij aanvallers toegang proberen te krijgen tot accounts en berichten. De afgelopen maanden waarschuwden meerdere inlichtingendiensten voor de phishingaanvallen, waaronder de AIVD en MIVD. Een onderzoeker liet onlangs weten dat zeker 14.000 Signal-gebruikers doelwit van deze aanvallen zijn geworden.

Volgens de Poolse overheid vormen deze aanvallen een directe bedreiging voor de staatsveiligheid en vertrouwelijkheid van informatie. Om veilig te blijven communiceren adviseert het Poolse ministerie van Digitale Zaken nu het gebruik van zelfontwikkelde oplossingen. Het gaat daarbij onder andere om mSzyfr Messenger, die is ontwikkeld door het ministerie van Digitale Zaken en het nationaal onderzoeksinstituut NASK-PIB.

De chatapp maakt gebruik van de Matrix-architectuur om communicatie end-to-end te versleutelen. De infrastructuur van mSzyfr Messenger bevindt zich volgens het ministerie volledig in Polen. Daarnaast stellen de autoriteiten dat de chatapp, in tegenstelling tot WhatsApp en Signal, aan de hand van een privacy-by-design principe is ontwikkeld. Ook voldoet de chatapp volgens de Poolse autoriteiten aan de AVG, wat bij Signal en WhatsApp ook niet het geval is, aldus een officieel document over mSzyfr Messenger (pdf).