ZKTeco-beveiligingscamera's via kritiek lek volledig over te nemen

Beveiligingscamera's van fabrikant ZKTeco bevatten een kritieke kwetsbaarheid waardoor de apparaten op afstand door een aanvaller volledig zijn over te nemen. ZKTeco roept klanten op om de beschikbaar gestelde update zo snel mogelijk te installeren. Het probleem (CVE-2026-8598) wordt veroorzaakt door een 'ongedocumenteerde configuratie-exportpoort' die zonder enige authenticatie toegankelijk is en belangrijke informatie over de camera bevat, waaronder inloggegevens van accounts.
"Indien misbruikt kan dit volledige admincontrole over het betreffende apparaat geven", laat ZKTeco weten. De camerafabrikant voegt toe dat het essentieel is dat klanten in actie komen om hun systemen te beschermen en de beschikbaar gestelde firmware-update zo snel mogelijk installeren. Om de 'patch package' te krijgen moeten klanten contact opnemen met ZKTeco of partners/dochterondernemingen van het bedrijf.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.