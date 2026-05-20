ZKTeco-beveiligingscamera's via kritiek lek volledig over te nemen

woensdag 20 mei 2026, 16:50 door Redactie, 0 reacties

Beveiligingscamera's van fabrikant ZKTeco bevatten een kritieke kwetsbaarheid waardoor de apparaten op afstand door een aanvaller volledig zijn over te nemen. ZKTeco roept klanten op om de beschikbaar gestelde update zo snel mogelijk te installeren. Het probleem (CVE-2026-8598) wordt veroorzaakt door een 'ongedocumenteerde configuratie-exportpoort' die zonder enige authenticatie toegankelijk is en belangrijke informatie over de camera bevat, waaronder inloggegevens van accounts.

"Indien misbruikt kan dit volledige admincontrole over het betreffende apparaat geven", laat ZKTeco weten. De camerafabrikant voegt toe dat het essentieel is dat klanten in actie komen om hun systemen te beschermen en de beschikbaar gestelde firmware-update zo snel mogelijk installeren. Om de 'patch package' te krijgen moeten klanten contact opnemen met ZKTeco of partners/dochterondernemingen van het bedrijf.

