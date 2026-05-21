Rekenkamer: digitale weerbaarheid 58.000 werkplekken overheid in het geding

De digitale weerbaarheid van 58.000 werkplekken bij negen ministeries is in het geding, zo stelt de Algemene Rekenkamer. De werkplekken worden geleverd door SSC-­ICT, één van de grootste ict-dienstverleners van en voor de Rijksoverheid. Volgens de Rekenkamer moeten deze werkplekken veilig en altijd beschikbaar zijn. Het risico op grote storingen door cyberaanvallen neemt echter de laatste jaren toe.

Een dergelijke aanval of verstoring kan grote gevolgen hebben. "De veiligheid en beschikbaarheid van digitale werkplekken zijn cruciaal voor het functioneren van de rijksoverheid. Bij grote of langdurige storingen kunnen ambtenaren toegang verliezen tot e-mails, documenten, applicaties en functionaliteiten die ze nodig hebben om hun werk te kunnen doen", aldus de Rekenkamer. Die deed onderzoek naar hoe goed SSC-ICT op een crisis of verstoring is voorbereid en concludeert dat dit onvoldoende is.

"Tijdens het onderzoek hebben we geconstateerd dat SSC-ICT geen formeel vastgesteld bedrijfscontinuïteitsbeleid heeft en ook geen crisismanagementplan. SSC-ICT oefent dan ook niet regelmatig om te testen hoe te reageren op een ernstige verstoring", stelt de Rekenkamer. "Het is daardoor onduidelijk of SSC-ICT bij onvoorziene gebeurtenissen (tijdig) adequaat reageert. Hierdoor weten we niet hoe lang het kan duren totdat de digitale werkplekken weer beschikbaar zijn voor ambtenaren." Volgens de Rekenkamer is het belangrijk dat het onderwerp op de politieke agenda komt. "Er is aandacht nodig voor de veiligheid en beschikbaarheid van digitale werkplekken bij de serviceorganisatie SSC-­ICT", zo laat de Staat van de rijksverantwoording 2025 weten.

Minister Heerma van Binnenlandse Zaken heeft inmiddels op het rapport gereageerd en onderkent dat de afgelopen jaren de kans op grote verstoringen aanzienlijk is toegenomen. "De minister onderschrijft onze constateringen dat SSC-ICT voldoende maatregelen heeft genomen tegen verstoring of misbruik, maar dat het onduidelijk is hoelang het duurt voordat de digitale werkplekken weer beschikbaar zijn na een eventuele langdurige verstoring. De minister onderschrijft ook de aanbevelingen", aldus de Rekenkamer.