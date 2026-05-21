Staatssecretaris: leeftijdsverificatie zolang social media onvoldoende veilig is

donderdag 21 mei 2026, 12:07 door Redactie, 9 reacties

Nederland heeft in Europa gepleit voor een Europese minimumleeftijd van 15 jaar voor social media met 'privacyvriendelijke leeftijdsverificatie', zolang sociale media onvoldoende veilig zijn. Dat heeft staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie laten weten. De bewindsvrouw reageerde op Kamervragen over de plannen van Griekenland om jongeren tot 15 jaar de toegang tot sociale media te verbieden.

Aerdts merkt op dat lidstaten de bevoegdheid hebben om een minimumleeftijd voor social media in te voeren. "In het coalitieakkoord is het voornemen geuit voor een Europese minimumleeftijd van 15 jaar voor sociale media, zolang sociale media onvoldoende veilig zijn. Een minimumleeftijd op Europees niveau heeft mijn voorkeur, omdat sociale mediabedrijven grensoverschrijdend opereren."

Het CDA wilde van de staatssecretaris weten welke concrete stappen het kabinet in Europees verband zet om te komen tot een handhaafbare Europese minimumleeftijd van 15 jaar voor sociale media. "Nederland heeft tijdens de Informele Telecomraad van 29 en 30 april 2026 het belang uitgedragen van een Europese minimumleeftijd van 15 jaar voor sociale media met privacyvriendelijke leeftijdsverificatie, zolang sociale media onvoldoende veilig zijn", antwoord Aerdts. Ze laat niet weten waar social media aan moet voldoen om als voldoende veilig te worden beschouwd en hoe leeftijdsverificatie privacyvriendelijk kan.

De bewindsvrouw voegt toe dat ze de komende periode met verschillende andere EU-landen in gesprek gaat om de mogelijkheden voor samenwerking verder te verkennen. "Ik heb onder meer een bijeenkomst op initiatief van Frankrijk bijgewoond, waar ik met andere Europese leiders en de Europese Commissie sprak over een Europese minimumleeftijd voor sociale media."

Daarnaast laat Aerdts weten dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzoek doet naar de juridische inrichting van een Europese minimumleeftijd voor sociale media. De resultaten zouden over een aantal weken moeten verschijnen. Verder kijkt het kabinet of de leeftijdsverificatie-app van de Europese Commissie in Nederland kan worden geïmplementeerd of dat er ook andere mogelijkheden zijn voor de implementatie van leeftijdsverificatie. 

Vandaag, 12:28 door Anoniem
Het probleem met andere landen is dat zij het helemaal niet belangrijk vinden dat er privacy issues zijn voor de rest van de bevolking die ouder dan 15 jaar is. Als dit er doorheen moeten wij ons allemaal identificeren voor een select groepje gebruikers die helaas door gebrek aan juiste opvoeding toch op sociale media zitten.
Het is toch echt een probleem van de ouders die weigeren hun kinderen te behoeden voor de gevaren en daar actief een vorm van controle op uitoefenen maar vervolgens wel gaan huilen voor de rechter als het mis gaat.

Ja, ik ben zo een ouder die op een totaal willekeurig moment de telefoon van mijn kinderen uit de handen graait en controleert wat erop staat. Zolang je onder de 18 bent, je leest het goed, 18 jaar in mijn huis heb je die controle te accepteren. Doe je dat niet? Prima, dan geen telefoon meer of een volledig vergrendelde waarbij je enkel nog kan bellen.
Vandaag, 12:35 door Anoniem
Onvoldoende veilig is?

Meta - Instagram we schaffen versleuteling hier van af

en daarom voeren wij leeftijdsverificatie in.

Vandaag, 12:46 door Anoniem
Aangezien ik geen privacyvriendelijke verificatie maar alleen privacy schendende identificatie verwacht zal voor mij social media niet meer toegankelijk zijn.
Ik weiger om mijn identieteit nog meer bloot te geven dan nodig is. Dan maar verbannen worden van social media. Ik verwacht niet anders. Echter verwacht ik ook dat identificatie ook zal worden verplicht voor alle andere toegang tot informatie op het internet. Toegang tot het dark web zal daardoor voorwaardelijk worden voor het ontvangen en delen van informatie.
( https://lifehacker.com/tech/how-to-browse-the-dark-web )
Vandaag, 12:52 door Anoniem
War is peace, Freedom is slavery, Ignorance is strength. (George Orwell)

Onder is boven. Links is rechts. Zwart is wit.

Online leeftijdsverificatie is privacyvriendelijk.
Vandaag, 12:58 door johanw
En "onvoldoende veilig" betekent in hun ogen "ongewenste meningen niet snel en volledig genoeg censureren".
Vandaag, 12:58 door Anoniem
"zolang sociale media onvoldoende veilig zijn."

Zoals we gewend zijn, wordt zoiets zo vaag mogelijke omschreven zodat het lekker breed opgevat kan worden, zou je eens voor een rechtbank moeten verschijnen.
Vandaag, 13:04 door Anoniem
"... zolang sociale media onvoldoende veilig zijn."
Twee mogelijkheden:
1/ Zolang is héél, héél lang aka altijd.
2/ Wanneer social media veilig zijn wordt leeftijdsverificatie teruggedraaid.
Vandaag, 13:09 door Anoniem
Kortom: de staatssecretaris wil graag weten wie er wat post op asociale media.
Immers, het effect van 'leeftijdverificatie' is 'identificatie'. En dat is dus het eindresultaat - en blijkbaar het doel...

Of zou die staatssecretaris echt zo naïef zijn? Nah... dat is zelfs voor de overheid wel heel erg.
Vandaag, 13:11 door Anoniem
Door johanw: En "onvoldoende veilig" betekent in hun ogen "ongewenste meningen niet snel en volledig genoeg censureren".
. Amen!
