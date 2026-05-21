Staatssecretaris: leeftijdsverificatie zolang social media onvoldoende veilig is

Nederland heeft in Europa gepleit voor een Europese minimumleeftijd van 15 jaar voor social media met 'privacyvriendelijke leeftijdsverificatie', zolang sociale media onvoldoende veilig zijn. Dat heeft staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie laten weten. De bewindsvrouw reageerde op Kamervragen over de plannen van Griekenland om jongeren tot 15 jaar de toegang tot sociale media te verbieden.

Aerdts merkt op dat lidstaten de bevoegdheid hebben om een minimumleeftijd voor social media in te voeren. "In het coalitieakkoord is het voornemen geuit voor een Europese minimumleeftijd van 15 jaar voor sociale media, zolang sociale media onvoldoende veilig zijn. Een minimumleeftijd op Europees niveau heeft mijn voorkeur, omdat sociale mediabedrijven grensoverschrijdend opereren."

Het CDA wilde van de staatssecretaris weten welke concrete stappen het kabinet in Europees verband zet om te komen tot een handhaafbare Europese minimumleeftijd van 15 jaar voor sociale media. "Nederland heeft tijdens de Informele Telecomraad van 29 en 30 april 2026 het belang uitgedragen van een Europese minimumleeftijd van 15 jaar voor sociale media met privacyvriendelijke leeftijdsverificatie, zolang sociale media onvoldoende veilig zijn", antwoord Aerdts. Ze laat niet weten waar social media aan moet voldoen om als voldoende veilig te worden beschouwd en hoe leeftijdsverificatie privacyvriendelijk kan.

De bewindsvrouw voegt toe dat ze de komende periode met verschillende andere EU-landen in gesprek gaat om de mogelijkheden voor samenwerking verder te verkennen. "Ik heb onder meer een bijeenkomst op initiatief van Frankrijk bijgewoond, waar ik met andere Europese leiders en de Europese Commissie sprak over een Europese minimumleeftijd voor sociale media."

Daarnaast laat Aerdts weten dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzoek doet naar de juridische inrichting van een Europese minimumleeftijd voor sociale media. De resultaten zouden over een aantal weken moeten verschijnen. Verder kijkt het kabinet of de leeftijdsverificatie-app van de Europese Commissie in Nederland kan worden geïmplementeerd of dat er ook andere mogelijkheden zijn voor de implementatie van leeftijdsverificatie.