Oostenrijkse omroep moet ontwerp cookiebanner van rechter aanpassen

De Oostenrijkse omroep ORF moet van de rechter de cookiebanner die het aan bezoekers toont aanpassen. Eind 2024 oordeelde de Oostenrijkse privacytoezichthouder, in een zaak die door privacystichting noyb was aangespannen, dat er van alles mis was met de cookiebanner die op Orf.at verschijnt. Eén van de punten waarop kritiek was betrof het kleurontwerp van de cookiebanner.

De banner biedt drie knoppen om alleen noodzakelijke cookies te accepteren, alle cookies te accepteren of cookievoorkeuren in te stellen. De optie om alle cookies te accepteren is blauw en opvallend. De andere twee knoppen zijn wit en vallen weg tegen de achtergrond. Dat is volgens de Oostenrijkse privacytoezichthouder niet in lijn met de AVG. ORF werd gedwongen om de kleuren aan te passen. De Oostenrijkse omroep was het niet met de beslissing eens en stapte naar de rechter.

Een Oostenrijkse rechtbank heeft nu geoordeeld dat de Oostenrijkse omroep met de verschillende knopkleuren inderdaad de AVG overtreedt. ORF moet de cookiebanner dan ook aanpassen. "De privacytoezichthouder en nu de rechtbank hebben duidelijk bevestigd dat cookiebanners gelijkwaardige 'ja' en 'nee' keuzes moeten bieden - zonder dark patterns. Het is schandalig dat zelfs de publieke omroep ORF, acht jaar nadat de AVG van kracht werd, een gerechtelijke uitspraak over dit onderwerp nodig heeft", zegt de bekende privacy-activist en noyb-oprichter Max Schrems. Hij voegt toe dat ORF niet de enige partij is waarvan de cookiebanners in strijd met de AVG zijn.