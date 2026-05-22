Politie reageert op phishingbericht en houdt meerdere fraudeverdachten aan

De politie heeft zes mensen aangehouden op verdenking van bankhelpdeskfraude. Het gaat om mannen tussen de 14 en 23 jaar oud en uit Amsterdam, Ridderkerk, gemeente Voorne aan Zee en Rotterdam. Tijdens een speciale actieweek reageerde de politie op meerdere phishingberichten. Vervolgens kwamen de zes verdachten langs om een bankpas op te halen, zogenaamd omdat er iets mis was met de bankrekening van het slachtoffer.

"Vaak zien we dat deze ‘bankpasophalers’ deel uitmaken van een groter cybercrimineel netwerk", aldus de politie, dat het onderzoek voortzet. "Met deze actie en de aanhoudingen willen we laten zien dat we ons hard inzetten om deze vorm van oplichting tegen te gaan. We willen hiermee potentiële slachtoffers alert maken op deze vorm van oplichting en hen waarschuwen hier niet in mee te gaan. Ook hoop ik dat potentiële daders twee keer nadenken voordat ze zich inlaten met dit soort activiteiten", zegt Maarten Roosch, teamchef basisteam Haarlemmermeer.