Politie reageert op phishingbericht en houdt meerdere fraudeverdachten aan

De politie heeft zes mensen aangehouden op verdenking van bankhelpdeskfraude. Het gaat om mannen tussen de 14 en 23 jaar oud en uit Amsterdam, Ridderkerk, gemeente Voorne aan Zee en Rotterdam. Tijdens een speciale actieweek reageerde de politie op meerdere phishingberichten. Vervolgens kwamen de zes verdachten langs om een bankpas op te halen, zogenaamd omdat er iets mis was met de bankrekening van het slachtoffer.
"Vaak zien we dat deze ‘bankpasophalers’ deel uitmaken van een groter cybercrimineel netwerk", aldus de politie, dat het onderzoek voortzet. "Met deze actie en de aanhoudingen willen we laten zien dat we ons hard inzetten om deze vorm van oplichting tegen te gaan. We willen hiermee potentiële slachtoffers alert maken op deze vorm van oplichting en hen waarschuwen hier niet in mee te gaan. Ook hoop ik dat potentiële daders twee keer nadenken voordat ze zich inlaten met dit soort activiteiten", zegt Maarten Roosch, teamchef basisteam Haarlemmermeer.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.