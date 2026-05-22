Britse politie pleit voor verplichte leeftijdsverificatie op social media

vrijdag 22 mei 2026, 11:51 door Redactie, 2 reacties

Iedereen die een socialmedia-account aanmaakt moet verplicht zijn leeftijd verifiëren, bijvoorbeeld door het laten controleren van een identiteitsbewijs. Daarvoor pleit de Britse politie. Volgens het National Crime Agency (NCA) en de National Police Chiefs' Council is de maatregel nodig om kinderen te beschermen. In een online oproep stellen de diensten dat ze niet pleiten voor een verbod op het gebruik van bepaalde socialmediaplatforms, maar dat bepaalde features niet voor kinderen beschikbaar moeten zijn.

Volgens de Britse politiediensten moeten techbedrijven ervoor zorgen dat de features van socialmediaplatforms 'veilig' voor kinderen zijn of er anders voor zorgen dat kinderen er geen gebruik van kunnen maken. Wanneer de platforms dit niet doen zou de overheid ze voor gebruikers onder de 16 jaar moeten verbieden. "Dit gaat niet over het straffen van kinderen, maar over het beschermen van ze", zegt Gavin Stephens, voorzitter van de National Police Chiefs' Council.

Eén van de maatregelen die platforms volgens de politiediensten moeten invoeren is 'robuuste en consistente leeftijdsverificatie'. "Leeftijdscontroles beschermen kinderen alleen als ze echt werken. Platforms moeten betrouwbare verificatie gebruiken, zoals identiteitscontroles bij het aanmaken van accounts, en automatisch voor kinderen gepaste instellingen toepassen. Het aanvinken van een checkbox dat je ouder bent dan 16 jaar is niet voldoende."

Reacties (2)
Vandaag, 11:54 door meidoorn
Iedereen die een socialmedia-account aanmaakt moet verplicht zijn leeftijd verifiëren, bijvoorbeeld door het laten controleren van een identiteitsbewijs.
Het wachten is op een enorme datalek van identiteitsbewijzen.
Vandaag, 11:59 door Named
Door meidoorn: Het wachten is op een enorme datalek van identiteitsbewijzen.
Nee hoor, dit is al gebeurd (Discord), en het zal blijven gebeuren.
Ik denk dat we in Nederland maar eens een negatief reisadvies moeten gaan afgeven voor de UK...
