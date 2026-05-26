Staatssecretaris verbiedt overname van Solvinity door Amerikaans bedrijf

dinsdag 26 mei 2026, 12:45 door Redactie, 13 reacties
Laatst bijgewerkt: Vandaag, 13:58

Staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie verbiedt de overname van Solvinity door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Dat schrijft de bewindsvrouw vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. DigiD draait op servers van het cloudbedrijf, alsmede de dienst MijnOverheid. Ook het beveiligde communicatiesysteem van het ministerie van Justitie en Veiligheid draait er.

Binnen en buiten de politiek zijn er grote zorgen over de gevolgen van de beoogde Amerikaanse overname. Het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) deed onderzoek naar het overnameplan en stelt dat het een risico vormt voor het publieke belang. Daarop heeft het BTI geadviseerd om de overname te verbieden. Aerdts meldt dat ze het advies overneemt. "Aangezien ik recentelijk serieuze indicaties heb gekregen dat voltooiing van de transactie aanstaande was zag ik, ter bescherming van het publieke belang, geen andere mogelijkheid dan nu dit besluit te nemen. Op 25 mei 2026 heb ik daarom het besluit genomen tot een verbod van de overname op grond van de WOZT en dit aan de voorgenomen koper en doelonderneming medegedeeld."

Via de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (WOZT) kan het kabinet overnames verbieden die tot een 'bedreiging van het publiek belang' kunnen leiden. Het BTI is de toezichthouder die in het kader van de WOZT overnames op deze grond toetst. Aerdts stelt dat de toetsing van het BTI 'landenneutraal, risico-gebaseerd, en proportioneel is', en uitsluitend als doel heeft om risico’s voor het publieke belang te voorkomen. 

"Nederland hecht grote waarde aan de aanwezigheid van buitenlandse, waaronder nadrukkelijk ook Amerikaanse technologiebedrijven en hun bijdrage aan de Nederlandse economie en digitale infrastructuur, en hanteert tegelijkertijd een onafhankelijk investeringstoetsingskader onder de WOZT dat uitsluitend gericht is op bescherming van het publieke belang en die gelijkelijk van toepassing is op alle investeerders, ongeacht het land van herkomst", voegt de staatssecretaris toe, die stelt dat de overheid met Solvinity over verdere ontwikkelingen bij het bedrijf in contact blijft.

Reacties (13)
Vandaag, 12:57 door Anoniem
Dit is fantastisch nieuws. Aanvankelijk is dit dus een grote geruststelling.
Vandaag, 13:00 door Anoniem
Douze points pour BTI ...
Vandaag, 13:09 door Anoniem
Eindelijk toont een bewindspersoon ballen. Oprecht een goede beslissing.
Vandaag, 13:12 door Anoniem
Hehe.
Nou was dat nou zo moeilijk?
Net zoals ik al schreef als reactie op die malle gerechtelijke uitspraak dit is veel en veel te risicovol.

Nu even een NL bedrijf zoeken en klaar.
Vandaag, 13:17 door Anoniem
Precies op tijd!!!! Exact vandaag 67 geworden en pensioengerechtigd. Had en heeft Trump niks mee te maken.
Vandaag, 13:19 door Anoniem
Hadden ze bijna een gedetailleerde inkijk in het Belasting/Toeslagen circus...saved by the bell
Vandaag, 13:20 door Anoniem
Excuses aan Pieter van Oordt lijken me hierbij geen overbodige zaak, evenals hem kostenloos stellen voor rekening van de landsadvocaat en wanneer hij dat nog wil hem herinstalleren in zijn functie.
Vandaag, 13:21 door Anoniem
Heel goed besluit, had alleen wel eerder genomen moeten worden. Ook na vele externe en interne signaleringen
Vandaag, 13:32 door Anoniem
Jeez, eindelijk..
Vandaag, 13:58 door Anoniem
Ik denk echt dat je geen idee hebt wat er allemaal bij komt kijken om zulke beslissingen te nemen. Dit is niet zoals bij snackbar of je een patatje met of patatje speciaal besteld.
Vandaag, 13:58 door Anoniem
Nu nog de rest van de nederlandse data in eigen nederlandse handen brengen. Weg uit buitenlandse (niet europeese) handen.
Vandaag, 14:03 door Anoniem
Nou ja, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zullen we maar zeggen.
Vandaag, 14:04 door Anoniem
Heeft de realiteit zowaar de haagse incompetentjes nog ingehaald ook.

Ze hadden natuurlijk die toko gewoon zelf kunnen overnemen, toen die zich bij hen meldde met de mededeling dat ze te koop stonden. Maar dat was natuurlijk te logisch, efficiënt en goedkoop.
