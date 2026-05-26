Staatssecretaris verbiedt overname van Solvinity door Amerikaans bedrijf

Staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie verbiedt de overname van Solvinity door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Dat schrijft de bewindsvrouw vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. DigiD draait op servers van het cloudbedrijf, alsmede de dienst MijnOverheid. Ook het beveiligde communicatiesysteem van het ministerie van Justitie en Veiligheid draait er.

Binnen en buiten de politiek zijn er grote zorgen over de gevolgen van de beoogde Amerikaanse overname. Het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) deed onderzoek naar het overnameplan en stelt dat het een risico vormt voor het publieke belang. Daarop heeft het BTI geadviseerd om de overname te verbieden. Aerdts meldt dat ze het advies overneemt. "Aangezien ik recentelijk serieuze indicaties heb gekregen dat voltooiing van de transactie aanstaande was zag ik, ter bescherming van het publieke belang, geen andere mogelijkheid dan nu dit besluit te nemen. Op 25 mei 2026 heb ik daarom het besluit genomen tot een verbod van de overname op grond van de WOZT en dit aan de voorgenomen koper en doelonderneming medegedeeld."

Via de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (WOZT) kan het kabinet overnames verbieden die tot een 'bedreiging van het publiek belang' kunnen leiden. Het BTI is de toezichthouder die in het kader van de WOZT overnames op deze grond toetst. Aerdts stelt dat de toetsing van het BTI 'landenneutraal, risico-gebaseerd, en proportioneel is', en uitsluitend als doel heeft om risico’s voor het publieke belang te voorkomen.

"Nederland hecht grote waarde aan de aanwezigheid van buitenlandse, waaronder nadrukkelijk ook Amerikaanse technologiebedrijven en hun bijdrage aan de Nederlandse economie en digitale infrastructuur, en hanteert tegelijkertijd een onafhankelijk investeringstoetsingskader onder de WOZT dat uitsluitend gericht is op bescherming van het publieke belang en die gelijkelijk van toepassing is op alle investeerders, ongeacht het land van herkomst", voegt de staatssecretaris toe, die stelt dat de overheid met Solvinity over verdere ontwikkelingen bij het bedrijf in contact blijft.