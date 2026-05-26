Texas klaagt WhatsApp aan voor het niet end-to-end versleutelen van chats

De procureur-generaal van de Amerikaanse staat Texas heeft WhatsApp en Meta aangeklaagd omdat de chatapp berichten van gebruikers niet end-to-end zou versleutelen. Volgens procureur-generaal Ken Paxton doet Meta voorkomen dat WhatsApp een veilige chatdienst is die end-to-end encryptie toepast. "Met end-to-end versleuteling blijven persoonlijke berichten en oproepen tussen jou en de persoon met wie je communiceert. Niemand buiten je chat kan ze lezen, beluisteren of delen, zelfs WhatsApp niet", zo laat de website van WhatsApp weten.

Volgens Paxton heeft deze voorstelling van zaken ervoor gezorgd dat miljoenen mensen denken dat hun communicatie via WhatsApp volledig privé en ontoegankelijk voor derde partijen is. "Onderzoeken en verhalen van insiders hebben aangetoond dat deze claims ronduit onjuist zijn", aldus de procureur-generaal. Hij wijst ook naar berichten die suggereren dat WhatsApp-medewerkers toegang tot de communicatie van gebruikers hebben. Ook zijn er andere verhalen en onderzoeken die erop wijzen dat de inhoud van berichten is te bekijken nadat het bericht is verstuurd, zo stelt Paxton.

"Texanen verdienen het om te weten of hun privécommunicatie echt privé is", aldus Paxton. "WhatsApp presenteert de chatdienst als veilig en versleuteld, maar komt die belofte niet na. Ik span een rechtszaak aan om de privacy van Texanen te beschermen en ervoor te zorgen dat WhatsApp Texanen niet misleidt door onrechtmatig toegang te krijgen tot privégesprekken en -data." Paxton wil dat Meta en WhatsApp onder andere stoppen met het verkrijgen van toegang tot de chats van Texaanse burgers en worden veroordeeld tot het betalen van een boete.

Eerder dit jaar kwam persbureau Bloomberg met berichtgeving dat Meta in de VS beschuldigd is van het kunnen lezen van WhatsApp-berichten en dat de Amerikaanse autoriteiten onderzoek deden naar claims dat Meta toegang tot WhatsApp-berichten heeft. Vorige week stelde Forum voor Democratie naar aanleiding van deze berichtgeving nog Kamervragen aan minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over de veiligheid van WhatsApp en andere chatapps. Deze vragen moeten nog worden beantwoord.