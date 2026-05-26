DNB: AI zorgt voor structurele verschuiving in het cyberdreigingslandschap

AI zorgt voor een structurele verschuiving in het cyberdreigingslandschap en zet de digitale weerbaarheid onder druk, zo stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in het vandaag verschenen halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS). Volgens DNB wordt de tijd steeds korter tussen het moment waarop een kwetsbaarheid in software wordt ontdekt en het moment dat aanvallers daar misbruik van maken.

'Zo lijken nieuwe (generatieve) AI-modellen digitale kwetsbaarheden in IT-systemen niet alleen zelfstandig te kunnen identificeren, maar ook potentiële aanvalstechnieken sneller en meer geautomatiseerd te kunnen genereren. Vanwege deze snelle ontwikkelingen blijft onzeker welke impact dergelijke AI-modellen hebben op de aard, schaal en complexiteit van cyberaanvallen. Nauwe en continue monitoring is daarom essentieel", aldus DNB. De toezichthouder stelt dat het daarom belangrijk is dat banken en andere financiële instellingen kwetsbaarheden snel verhelpen.

In het rapport wordt AI-model Claude Mythos van Anthropic, dat volgens het bedrijf al meer dan tienduizend kwetsbaarheden heeft ontdekt, bij naam genoemd. "De urgentie met betrekking tot cyberrisico’s is recentelijk toegenomen als gevolg van de opkomst van meer geavanceerde (generatieve) AI-modellen zoals Mythos van Anthropic." Verder stelt DNB dat er een Europese aanpak moet komen, zowel in de ontwikkeling van AI-technologie als in het versterken van internationale informatie-uitwisseling over de kansen en risico’s van deze nieuwe (generatieve) AI-modellen.