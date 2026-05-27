Staatssecretaris: alternatieven voor Microsoft niet zomaar beschikbaar

woensdag 27 mei 2026, 10:44 door Redactie, 3 reacties

De Nederlandse samenleving is verslaafd aan Microsoft, maar alternatieven zijn niet zomaar beschikbaar, als dat al gewenst is, zo stelt staatssecretaris Van der Burg voor Koninkrijksrelaties en Slagvaardige Overheid. De bewindsman reageerde tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer op vragen over het doorspelen van gegevens van Nederlandse burgers door Microsoft en Meta aan de Amerikaanse overheid.

Van der Burg liet weten dat hij met Microsoft, Meta en de Amerikaanse ambassade in gesprek gaat over wat er precies is gedeeld. GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann liet weten dat voor haar de maat vol is. "Al vijf jaar hoor ik als Kamerlid dat het kabinet mijn zorgen deelt, maar ik pik het gewoon niet langer. We weten al jaren dat de VS hun techgiganten inzetten om ons land onder druk te zetten. Dat waait niet zomaar over. Wanneer is het genoeg, wil ik van de staatssecretaris weten. Wanneer trekt de staatssecretaris de conclusie dat Nederland zo snel mogelijk digitaal onafhankelijker moet worden? Wat moet er wél gebeuren?"

Van der Burg reageerde dat het kabinet een bewindspersoon heeft die verantwoordelijk is voor digitale soevereiniteit en zich hiermee bezighoudt. "Ik heb afgelopen vrijdag, toen ik bij het beroemde, beruchte touwtje ernaar werd gevraagd, wel aangegeven dat we als Nederlandse samenleving, en dat geldt ook voor alle mensen in deze Kamer, in deze ruimte, allemaal Microsoft verslaafd zijn op dit moment. Het is dus wel iets waar we ook bij stil moeten staan. Het is niet zo dat je van de ene op de andere dag alternatieven hebt, mocht je dat al willen. Maar we zullen in ieder geval moeten streven naar meer soevereiniteit."

Kathmann merkte op dat er nul euro voor de soevereiniteitsplannen wordt uitgetrokken en ze niet het vertrouwen heeft dat het kabinet voortvarend met dit onderwerp aan de slag gaat. "Wanneer kunnen wij van dit kabinet verwachten dat er een plan komt zoals in Frankrijk, waar ze dat gewoon wel kunnen, waar elk ministerie gewoon een jaarplan heeft moeten opleveren om binnen een jaar onafhankelijk te zijn van techgiganten? Wanneer kunnen wij deze voortvarendheid van dit kabinet verwachten?" Van der Burg antwoordde dat hij gaat kijken wat Nederland van andere landen kan leren die nadrukkelijk stappen zetten rond soevereiniteit.

Reacties (3)
Vandaag, 10:58 door _R0N_
Tja als je gaat wachten tot conservatieven veranderingen gaan doorvoeren gaat het nooit wat worden.

Van der Burg (VVD) is zo conservatief als maar kan, die gaat niets veranderen want dan moet hij werken voor z'n geld. Mogelijk heeft hij zelfs aandelen in de Amerikaanse tech bedrijven.
Vandaag, 11:04 door Anoniem
Kathmann's opmerkingen snijden hout, en de opmerkingen van de minister laten slechts één ding zien: bestuurlijke onwil.

Een documentje tikken, een spreadsheet hier en daar; een mailtje of wat, de agenda, het adressenboekje, videoconferencing, bestandsdelen — het kon en kan allemaal gemakkelijk zonder Viboslop.

Als je in een gat zit en je vraag je af hoe moeilijk het is om er uit te komen moet je verder vooral één ding doen: niet verder blijven graven. Wel doorgaan en dan zeggen "we zitten nu eenmaal vast hè", dat is inderdaad inacceptabele waanzin.
Vandaag, 11:07 door Anoniem
Tja, "we" zitten inmiddels zo diep in de vendor lock-in dat het moeilijk is om er uit te komen. Je komt dan snel op een alles of niets scenario uit, en dan weten wij wel wat er gekozen gaat worden ...
