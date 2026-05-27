Staatssecretaris: alternatieven voor Microsoft niet zomaar beschikbaar

De Nederlandse samenleving is verslaafd aan Microsoft, maar alternatieven zijn niet zomaar beschikbaar, als dat al gewenst is, zo stelt staatssecretaris Van der Burg voor Koninkrijksrelaties en Slagvaardige Overheid. De bewindsman reageerde tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer op vragen over het doorspelen van gegevens van Nederlandse burgers door Microsoft en Meta aan de Amerikaanse overheid.

Van der Burg liet weten dat hij met Microsoft, Meta en de Amerikaanse ambassade in gesprek gaat over wat er precies is gedeeld. GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann liet weten dat voor haar de maat vol is. "Al vijf jaar hoor ik als Kamerlid dat het kabinet mijn zorgen deelt, maar ik pik het gewoon niet langer. We weten al jaren dat de VS hun techgiganten inzetten om ons land onder druk te zetten. Dat waait niet zomaar over. Wanneer is het genoeg, wil ik van de staatssecretaris weten. Wanneer trekt de staatssecretaris de conclusie dat Nederland zo snel mogelijk digitaal onafhankelijker moet worden? Wat moet er wél gebeuren?"

Van der Burg reageerde dat het kabinet een bewindspersoon heeft die verantwoordelijk is voor digitale soevereiniteit en zich hiermee bezighoudt. "Ik heb afgelopen vrijdag, toen ik bij het beroemde, beruchte touwtje ernaar werd gevraagd, wel aangegeven dat we als Nederlandse samenleving, en dat geldt ook voor alle mensen in deze Kamer, in deze ruimte, allemaal Microsoft verslaafd zijn op dit moment. Het is dus wel iets waar we ook bij stil moeten staan. Het is niet zo dat je van de ene op de andere dag alternatieven hebt, mocht je dat al willen. Maar we zullen in ieder geval moeten streven naar meer soevereiniteit."

Kathmann merkte op dat er nul euro voor de soevereiniteitsplannen wordt uitgetrokken en ze niet het vertrouwen heeft dat het kabinet voortvarend met dit onderwerp aan de slag gaat. "Wanneer kunnen wij van dit kabinet verwachten dat er een plan komt zoals in Frankrijk, waar ze dat gewoon wel kunnen, waar elk ministerie gewoon een jaarplan heeft moeten opleveren om binnen een jaar onafhankelijk te zijn van techgiganten? Wanneer kunnen wij deze voortvarendheid van dit kabinet verwachten?" Van der Burg antwoordde dat hij gaat kijken wat Nederland van andere landen kan leren die nadrukkelijk stappen zetten rond soevereiniteit.