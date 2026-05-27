TechCrunch: Britse ETA-website lekt duizenden kopieën van paspoorten

woensdag 27 mei 2026, 11:14 door Redactie, 0 reacties

Een commerciële Britse website waar reizigers naar het Verenigd Koninkrijk een ETA of visum kunnen aanvragen lekt duizenden kopieën van paspoorten en selfies, zo meldt TechCrunch. Naar verluidt zou het om minstens honderdduizend documenten gaan die op straat liggen. Het probleem is volgens TechCrunch bij het UK Visa Portal gerapporteerd, maar nog altijd niet door de website opgelost.

Het UK Visa Portal is een commercieel bureau dat niets met de Britse overheid te maken heeft en tegen betaling voor mensen een ETA of visum regelt. TechCrunch werd door iemand getipt over een kwetsbaarheid in de website van het bureau waardoor allerlei identiteitsbewijzen voor derden toegankelijk zijn. TechCrunch heeft het probleem bevestigd, maar wil geen details delen zolang het beveiligingslek niet is verholpen.

Het medium zegt dat het contact heeft gehad met advocaten en een pr-bureau van het UK Visa Portal, maar de kwetsbaarheid alleen wil delen met het management. Dat heeft volgens TechCrunch geen contact opgenomen en het probleem is nog altijd aanwezig.

