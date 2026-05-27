Kabinet in gesprek met Solvinity over DigiD-beheer en gevolgen overnameverbod

Het kabinet gaat met Solvinity in gesprek over het blijven leveren van DigiD-onderhoud de komende twee jaar en welke gevolgen het overnameverbod voor de continuïteit van het bedrijf heeft. Dat laat staatssecretaris Van der Burg voor Koninkrijksrelaties en Slagvaardige Overheid weten. Gisteren maakte staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie bekend dat ze de beoogde overname van Solvinity door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl verbiedt.

DigiD draait op servers van Solvinity, alsmede de dienst MijnOverheid. Ook het beveiligde communicatiesysteem van het ministerie van Justitie en Veiligheid draait er. De beslissing van het kabinet zorgde voor vragen in de Tweede Kamer, zo bleek gisterenmiddag tijdens het vragenuur. "Ik wil de staatssecretaris vragen wat voor gevolgen de stop van de overname heeft op de continuïteit van zo'n bedrijf. Kortom, hebben we zo meteen niet een nog veel groter probleem, als dit bedrijf, en daarmee DigiD, omvalt?", wilde JA21-Kamerlid Van den Berg weten.

"Wij zullen wel met Solvinity in gesprek zijn en blijven over de vraag of dit verder gevolgen heeft voor hun continuïteit en, zo ja, welke stappen daarin gezet moeten worden", reageerde de staatssecretaris. "We hebben er ook belang bij dat DigiD behouden blijft en daarmee in de lucht blijft. Dat is in ieder geval gewaarborgd gedurende het aanbestedingsproces dat nu gaat starten. Daarom zullen wij daarover met Solvinity in gesprek gaan. Er zijn nu geen aanwijzingen die mij alarmeren." Twee maanden geleden besloot het kabinet om het contract met Solvinity voor het DigiD-onderhoud te verlengen tot in ieder geval augustus 2028.

Van der Burg voegde toe dat het eigenaarschap van DigiD niet in het geding was. "DigiD is eigendom van ons, van Nederland, en blijft ook gewoon in handen van ons, van Nederland. Dat was niet aan de orde in het kader van datgene wat er speelde." De bewindsman voegt toe dat Solvinity alleen het onderhoud verricht. "Waar het nu om gaat is dat we uiteraard met Solvinity in gesprek blijven om ervoor te zorgen dat Solvinity gewoon op een goede wijze het onderhoud kan blijven leveren en dat we hun ook zullen vragen wat de effecten op hun organisatie zijn van het feit dat deze overname nu niet doorgaat."

Naar aanleiding van het overnameverbod kwam Solvinity gisteren op de eigen website met een korte reactie, waarin het aangeeft it-diensten aan haar klanten te zullen blijven leveren. "Solvinity blijft in dialoog met de betrokken autoriteiten over de gemaakte afwegingen in het kader van nationale veiligheid, digitale autonomie en bescherming van Nederlandse vitale infrastructuur."