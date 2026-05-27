DuckDuckGo meldt groei als gevolg van 'gedwongen' AI-modus Google

Zoekmachine DuckDuckGo meldt dat het aantal installaties de afgelopen week is toegenomen als gevolg van de AI-modus die Google aan gebruikers 'opdringt'. Dat laat DuckDuckGo-oprichter Gabriel Weinberg tegenover TechCrunch weten. Een week geleden maakte Google bekend dat het de zoekmachine aanpast, waarbij de AI-modus een belangrijkere rol krijgt, alsmede andere AI-functies. Wanneer gebruikers iets zoeken krijgen ze als eerste een antwoord van de AI-modus te zien.

"Mensen klagen niet alleen over Google's AI-aanpassing van de zoekmachine, ze vetrekken", zo meldde DuckDuckGo gisteren op X. Volgens de zoekmachine is het aantal installaties van de DuckDuckGo-app alleen in de Verenigde Staten de afgelopen week met dertig procent toegenomen. "Het momentum is hier, het is tijd om Google te ontslaan", ging de zoekmachine verder.

Volgens Weinberg wordt het gebruik van AI door Google 'opgedrongen' en kunnen gebruikers zich hier niet voor afmelden. "Als gevolg worden hun resultaten slechter, niet beter. Wij willen gebruikers de controle geven en zelf laten bepalen hoeveel of hoe weinig AI ze willen." Weinberg voegt toe dat DuckDuckGo niet alleen de keuze van gebruikers respecteert, maar ook hun privacy. "Alles wat je doet in DuckDuckGo is privé; we verzamelen geen zoekgeschiedenis of chats en er wordt niets gebruikt voor het trainen van AI."