ShinyHunters claimt datadiefstal bij Nederlands zakenreisbureau BCD Travel

De criminele groepering ShinyHunters claimt dat het toegang heeft gekregen tot systemen van het Nederlandse zakenreisbureau BCD Travel. Volgens de aanvallers hebben ze 700.000 Salesforce-records en bedrijfsgegegevens van verschillende SharePoint-sites gestolen. De aanvallers eisten losgeld, anders zouden ze de gestolen data publiceren. BCD Travel kreeg tot en met 1 juni de tijd om te betalen.

Inmiddels bieden de criminelen via hun eigen website een dertig gigabyte groot bestand aan, dat gegevens zou bevatten die bij BCD Travel zijn gestolen. Het zakenreisbureau wil tegenover het FD niet op de zaak ingaan. ShinyHunters wist eerder bij Odido de gegevens van ruim zes miljoen mensen te stelen, die uiteindelijk ook op internet werden gepubliceerd. BCD Travel is een groot internationaal opererend zakenreisbureau. Het wereldwijde hoofdkantoor bevindt zich in Utrecht, met regionale hoofdkantoren in Atlanta, Londen en Singapore.