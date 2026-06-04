Politie waarschuwt voor nepbericht van bank over verhoogde daglimiet

De politie waarschuwt via Instagram voor nepberichten die van de Rabobank afkomstig lijken, maar in werkelijkheid door criminelen zijn verstuurd. In de berichten wordt gesteld dat de daglimiet van de ontvanger succesvol is verhoogd naar een bedrag van 54.000 euro. In het geval de ontvanger deze wijziging niet zelf heeft aangevraagd wordt die gevraagd om direct contact op te nemen met het opgegeven telefoonnummer.

Volgens de politie is er sprake van bankhelpdeskfraude. Zodra mensen het in het nepbericht opgegeven telefoonnummer bellen proberen criminelen toegang tot hun rekening te krijgen of slachtoffers een geldbedrag naar een andere rekening te laten overmaken. De politie adviseert ontvangers van het nepbericht om het telefoonnummer uit het bericht niet te bellen. "Neem bij twijfel zelf contact op met uw bank via de officiële website of app."