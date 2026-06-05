Vermeend datalek zakenreisbureau BCD Travel betreft 396.000 accounts

De data die de criminele groepering ShinyHunters bij het Nederlandse zakenreisbureau BCD Travel zegt te hebben gestolen bevat gegevens van 396.000 accounts. Dat meldt beveiligingsonderzoeker Troy Hunt van datalekzoekmachine Have I Been Pwned. De 396.000 e-mailadressen van de accounts zijn aan de website toegevoegd. Op de website van BCD Travel is niets over het mogelijke datalek te vinden.
Het zakenreisbureau liet eerder tegenover het FD weten dat het recent verdachte activiteit zag via een intern gebruikt account. Vervolgens is er onderzoek ingesteld naar de aard en omvang van de activiteiten. Dat onderzoek is nog gaande. ShinyHunters meldde eind vorige maand dat het de systemen van BCD Travel had gehackt. Het bedrijf kreeg tot 1 juni de tijd om losgeld te betalen. Eerder deze week publiceerden de criminelen een dataset van dertig gigabyte met data die van BCD Travel afkomstig zou zijn.
De dataset bevat 396.000 e-mailadressen die nu zijn toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de website kunnen mensen kijken of hun e-mailadres voorkomt in andere bekende datalekken. Wat opvalt aan de nu toevoegde e-mailadressen die bij BCD Travel zouden zijn gestolen, is dat slechts 28 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend was. Bij veel andere datalekken liggen deze percentages veel hoger.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.