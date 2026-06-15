Britse regering wil leeftijdsverbod voor social media invoeren

De Britse regering wil een leeftijdsverbod voor social media invoeren. Gebruikers moeten minimaal zestien jaar zijn voor het aanmaken van een account. Voor 'romantische AI-chatbots' gaat als het aan de Britse regering ligt een minimale leeftijd van achttien jaar gelden. De Britse toezichthouder Ofcom zal nu onderzoeken welke vorm van leeftijdsverificatie socialmediaplatforms moeten gaan invoeren. Ofcom zal ook gaan handhaven.
Sinds vorig jaar moeten allerlei websites in het Verenigd Koninkrijk al leeftijdsverificatie toepassen. De autoriteiten stellen in een persbericht dat het leeftijdsverbod voor social media jongeren moet beschermen. Toezichthouder Ofcom voegt toe dat het als onderdeel van de online veiligheidswetgeving al een aantal vergaande maatregelen heeft doorgevoerd, maar de industrie veel meer moet doen om mensen te beschermen. De Britse regering wil het voorstel voor een leeftijdsverbod eind dit jaar aan het Britse parlement voorleggen, waarna het begin volgend jaar van kracht kan worden.
De Britse premier Starmer maakte vorige week bekend dat fabrikanten van smartphones verplicht de foto's moeten controleren die jongeren op hun toestel versturen en ontvangen. Komen Apple, Google en andere bedrijven niet binnen drie maanden met de gewenste 'device controls', dan zegt Starmer wetgeving te zullen introduceren die de fabrikanten hiertoe verplicht. Chatapp Signal stelde in een reactie dat het plan van Starmer een dystopische combinatie is van client-side scanning en leeftijdsverificatie die iedereen in gevaar brengt.
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