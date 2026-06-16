Apple kondigt nieuw domein aan voor Hide My Email en 'Log in met Apple'

Apple heeft een nieuw domein aangekondigd voor de diensten Hide My Email en 'Log in met Apple'. Voortaan zullen beide diensten worden aangeboden onder het domein private.icloud.com. Via Hide My Email kunnen Apple-gebruikers een e-mailalias genereren waardoor ze niet hun eigen e-mailadres aan organisaties of websites hoeven te geven. Log in met Apple maakt het mogelijk om bij websites en applicaties via een Apple ID in te loggen, in plaats van een apart account aan te maken.

Voor Log in met Apple werd eerder nog het domein privaterelay.appleid.com gebruikt. De dienst zal later deze zomer vanaf private.icloud.com draaien. Hide My Email addresses verhuist van icloud.com naar private.icloud.com. Apple roept ontwikkelaars van websites en applicaties op om ervoor te zorgen dat hun accountsystemen, e-mailvalidatie en allowlists e-mailadressen van het nieuwe private.icloud.com accepteren, naast de al bestaande domeinen privaterelay.appleid.com en icloud.com.

Verder stelt Apple dat mailproviders hun domeinfiltering, routeringsregels en 'suppression lists' moeten aanpassen zodat het nieuwe domein private.icloud.com wordt toegevoegd. De bestaande domeinen blijven gewoon werken en mail van gebruikers forwarden. Apple heeft nog geen exacte datum voor de overstap genoemd, behalve 'later deze zomer'.