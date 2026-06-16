India beveelt in aanloop naar examens tijdelijke blokkade van Telegram

De Indiase overheid heeft in aanloop naar toelatingsexamens voor studenten geneeskunde een tijdelijke blokkade van chatdienst Telegram bevolen (pdf). Volgens de autoriteiten moet dit oplichting van studenten voorkomen. De blokkade zou tot en met 22 juni moeten plaatsvinden. Elk jaar maken miljoenen studenten in India de National Eligibility Entrance Test om zo toegelaten te worden tot de studie geneeskunde.
Volgens het Indiase National Testing Agency (NTA) zijn erop Telegram allerlei oplichters actief die zeggen dat ze tegen betaling toegang tot het examenvragen kunnen geven. In alle gevallen gaat het om fraude, aldus het agentschap. Daarnaast wil het NTA dat Telegram de optie om berichten aan te passen tot 30 juni uitschakelt. De feature zou zijn gebruikt om bewijs te fabriceren dat examendocumenten zijn gelekt.
De Indiase Internet Freedom Foundation (IFF) noemt de maatregel een disproportioneel antwoord op examenfraude. Daarnaast worden hierdoor alleen gewone gebruikers van Telegram gestraft, in plaats van de 'systemische bron van examenlekken' aan te pakken, aldus de IFF. Die voegt toe dat de bevolen blokkade eenvoudig door middel van een dns-aanpassing of vpn te omzeilen is, waardoor fraudeurs gewoon door kunnen blijven gaan.
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